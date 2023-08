Apenas estrenó y este k-drama ya está ganando en Netflix: el protagonista es el más guapo

Netflix está de manteles largos con el estreno de Un amor predestinado (Destined With You), el cual a lo largo de 16 episodios que se estrenarán semana a semana, veremos cómo se unen los destinos de un abogado y una funcionaria municipal que poseen un vínculo ancestral.

Ya es bien sabido que la plataforma ha enganchado a los fanáticos con los mejores k-dramas (series coreanas) actuales y clásicos, así como de diferentes géneros para satisfacer los gustos de todos. Por si fuera poco, los estrenos han sido cada vez más continuos por lo que siempre habrá algo nuevo que ver prácticamente al tiempo que se estrenan en Corea del Sur.

Es así como Un amor predestinado, la cual acaba de estrenarse, está ganando terreno, ¿de qué trata?

Esto es lo que debes saber de Un amor predestinado

kdrama La nueva serie de Netflix está ganando en la plataforma (Netflix)

Protagonizado por la actriz Jo Bo-ah y el idol Rowoon, de la agrupación SF9, esta serie ofrece una historia de amor que mezcla drama, misterio y fantasía, llevándola a ser algo fuera de lo común.

Si bien apenas van dos episodios, si has estado siguiendo la serie es casi seguro que ya estés enganchada con ella, ansiosa de los siguientes episodios pues comienza con gran fuerza.

kdramas Esta serie coreana está ganando terreno en Netflix (Netflix)

“Víctima de siglos de maldición, un abogado se involucra con una empleada pública que tiene la llave de su libertad, lo que despierta un inesperado romance”, reza la sinópsis oficial de Netflix.

Lee Hong-jo (interpretada por Jo Bo-ah) es una funcionaria de menor rango que siempre hace lo mejor que puede en el trabajo, aunque sufre muchas denuncias civiles. En su vida personal, está acostumbrada a estar sola. Mientras tanto, Jang Shin-yu (Rowoon) es un abogado competente, inteligente y atractivo que suele ser el centro de atención dondequiera que vaya.

kdrama El protagonista de la nueva serie coreana está robando suspiros (Instagram)

Sin embargo, sufre una enfermedad inexplicable y su condición empeora progresivamente a medida que pasan los días. Está desesperado por levantar la maldición que ha azotado a su familia durante generaciones.

Un día, Hong-jo encuentra un viejo cofre de madera que se convierte en la clave para levantar la maldición de Jang Shin-yu. La investigación para deshacerse de ésta despierta una inesperada atracción entre ambos pero la conexión entre ambos no es casualidad.

La trama involucra hechizos mágicos, vidas pasadas y un misterioso libro prohibido que puede conceder cualquier deseo.

El guapo protagonista roba suspiros

kdrama Él es Rowoon , protagonista de Destined With You (Instagram)

Cuando no está haciendo gritar a sus fans junto al grupo de K-pop SF9, Kim Seok-woo, su nombre verdadero, hace magia en los sets de K-drama. No es extraño que se haya convertido en la razón principal para ver Destined With You.

Pocas celebridades en la industria del entretenimiento coreana pueden presumir de tener tantos intereses y habilidades como Rowoon. El cantante incluso ha demostrado tener un gran talento en la poesía, la cocina, la pintura, los deportes, el baile, el canto y la actuación.

Esta versatilidad lo ha llevado a poder abarcar varios géneros: romance, melodrama, fantasía, ficción histórica y hasta obras de teatro.

Actualmente tiene 27 años y ha ganado reconocimiento por sus papeles en las series Extraordinary You (2019), She Would Never Know (2021), The King’s Affection (2021) y Tomorrow (2022).

En enero de 2020, fue seleccionado como modelo de la marca de cosméticos KLAVUU, así como embajador de la marca Gong Cha Korea y embajador de la marca para la colección Otoño/Invierno 2020 de The North Face White Label. En 2021 se convirtió en modelo de la marca de cosméticos Estée Lauder.