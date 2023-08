Ángela Aguilar y Yahritza: esto es lo que ha hecho llorar a las jóvenes estrellas

La fama tiene un alto precio que pagar y son las críticas. Al respecto se han sincerado Ángela Aguilar y Yahritza, jóvenes estrellas del espectáculo mexicano, que han pagado muy caro compartir su talento con el mundo.

Por un lado está la hija de Pepe Aguilar, que apenas a sus 19 años ha encarnado varias polémicas: desde la vez que se descubrió que estaba saliendo con su compositor Gussy Lau, el escándalo cuando se llamó “muy americana para los mexicanos” y cuando se comparó con Luis Miguel.

Ángela Aguilar La cantante de regional mexicano no deja de ser blanco de críticas

Otros a los que no han perdonado los crueles comentarios de internet es Yahritza y su Esencia, un grupo estadounidense de música regional mexicana que vivió la cancelación en redes sociales cuando dijeron que no les agradaba la comida de su herencia cultural, desencadenando odio hacia ellos.

El mensaje de Ángela Aguilar y Yahritza sobre las críticas que nos hace reflexionar

Por primera vez, la intérprete de Qué agonía se explayó sobre este tema para confesar que sí le afecta el bullying. “Yo sé que yo tengo uno de los mejores trabajos del mundo, pero eso no significa que no es difícil, al final del día, en el medio en el que estoy es mucho más fácil vender una noticia que te rompa a que diga tus logros, pero ya no más”, aseveró según Hola.

“(Estoy) sentada con ustedes como Ángela diciéndoles que estas cosas me duelen, pero no sería quién soy sino algo adelante y estoy contenta y agradecida porque hay mucho más amor que odio”, — Ángela Aguilar.

Su mensaje también recordó lo traumático que ha sido para Yahritza y su Esencia recibir tanto odio local en redes sociales y hasta llegaron a sentir miedo en la calle, desencadenando mucho dolor en ellos.

“Yo ya ni quería salir por el miedo de que me miraran y de que me fueran a hacer algo. Era más de mi hermano porque lo que menos quiero es que algo le pase. Era más la preocupación por él, no era para mí, para mí no me importa lo que digan”, — Yahritza.

“Yo todo se lo dejó a Dios, no le deseo el mal a nadie. Ya lo que hicieron, lo hicieron”, explicó el padre de Yahritza, mientras que la madre de los jóvenes aseveró que “duele mucho ver todo, tanta cosa, no se ponen a pensar que también le quiebran el corazón a una persona”, agregó.