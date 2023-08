Yahritza ocupa primeros lugares con su música en el mundo: “las críticas no opacan su talento”

Yahritza y su Esencia han protagonizado uno de los escándalos más virales en la industria musical luego de sus desafortunados comentarios sobre México durante una entrevista.

Si bien sus integrantes nacieron y se criaron en Estados Unidos, han aprovechado sus origenes mexicanos para conquistar al mundo con sus canciones del género regional y corridos tumbados.

Sin embargo, parece que no están de acuerdo con muchas tradiciones mexicanas, entre éstas la gastronomía. “Yo he estado aquí (en México) por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington. La neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, expresó el guitarrista Armando.

Yahritza Sus polémicos comentarios hicieron enfurecer al público mexicano (Instagram)

Jairo, otro de los integrantes agregó: “Soy bien delicado, sólo como pollo sin picante. La soda sabe diferente, no sé si tiene poco gas o menos azúcar”.

Por su parte, Yahritza, vocalista del grupo, “criticó” el estilo de vida de las ciudades mexicanas pues considera que “hay mucho ruido”. “No me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, dijo.

Los ataques en redes sociales no han parado desde entonces e incluso una famosa piñatería lanzó polémicas piñatas inspiradas en ellos, además de que fueron abucheados en un concierto.

Yahritza Sus raíces mexicanas están plasmadas en su música (Instagram)

“No les gusta Mexico pero cantan música mexicana canten música americana mejor si no le gusta Mexico”; “Bye bye a su carrera en México y más vale que los artistas del regional mexicano NO colaboren con ellos o igual los cancelaremos”; “Ellos deben entender que mexico se respeta ! Acaban de acabar su carrera apenas empezándola”, se lee en sus redes sociales.

Yahritza y su Esencia triunfan pese a las críticas

Tras los comentarios con los que ofendieron a la audiencia mexicana, la banda perdió seguidores de forma significativa.

Según los reportes, tenía en TikTok 5 millones 700 mil seguidores, sin embargo para el 8 de agosto ya tenían 585 mil seguidores. En su cuenta oficial de Instagram tenían 727 mil seguidores pero presentaron una pérdida de al menos 6 mil personas en tan sólo veinticuatro horas.

Yahritza La cantante tiene apenas 16 años y ya se ha colado con los grandes

A pesar de esto, ellos están celebrando uno de sus mayores logros: posicionarse en primer lugar en el ranking Billboard, en la categoría de regional mexicano, por el tema “Frágil” en colaboración con Grupo Frontera.

“Muchas gracias de todo corazón. La verdad es que es una bendición y todo gracias a nuestro público. Sabíamos que la canción sería muy especial desde el momento en que comenzamos a trabajar en ella con los muchachos de Frontera, y estamos muy contentos de que todos se hayan conectado tanto con ella. Estamos emocionados de cantarla en nuestra gira que comienza el 15 de agosto”, declaró la cantante a Billboard.

Yahritza La banda ha crecido en el género regional y los corridos tumbados (Instagram)

Si bien en México “perdieron” con los fans, la propuesta de Yahritza y su Esencia ha sido muy bien recibida por la audiencia latina en Estados Unidos.

En marzo de 2022, luego de firmar un contrato con el sello independiente Lumbre Music, Yahritza y Su Esencia lanzaron su sencillo debut oficial, “Soy el Único”. Ingresó al Billboard Hot 100 en el puesto 20 y convirtió a Yahritza en la artista latina más joven en debutar en la lista con solo 15 años.

Posteriormente, obtuvieron su primer No. 1 en Álbumes regionales mexicanos con su EP Obsessed, lo que los hizo acreedores de una nominación al Premio Grammy Latino como mejor artista nuevo y, en julio, firmaron con Columbia Records en asociación con Lumbre Music y Sony Music Latin.

Combinando sonidos tradicionales y contemporáneos, Yahritza ha cosechado elogios generalizados y está lista para recibir reconocimiento por su estilo musical único. Yahritza también fue homenajeada con el Premio Vanguardia SESAC Latina.