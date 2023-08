En short de mezclilla, Shiloh Jolie presume su nuevo look: dicen que es la nueva versión de Brad Pitt

Shiloh Jolie Pitt La joven de 17 años reapareció con un nuevo look y sorprendió a todos (Pascal Le Segretain / Elisabetta Villa/Getty Images)

Shiloh Jolie Pitt, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, sigue dando mucho de qué hablar por su aspecto físico.

Desde pequeña Shiloh expresó que se sentía como niño y pidió a sus padres que la tratan como tal y de hecho, solicitó que le dijeran John.

Ellos así lo hicieron y desde entonces Shiloh optó por un estilo masculino, con el cabello corto, camisas, corbatas y pantalones.

Te recomendamos: Harta que la llamen “poco femenina” tras raparse, Shiloh Jolie muestra transformación con look de falda

Sin embargo, hace unos años sorprendió al mostrar su lado más femenino, dejarse el cabello largo y llevar vestidos y sandalias.

Ahora, su estilo sigue siendo femenino, pero la adolescente optó por llevar su cabello corto de nuevo y sorprendió a todos con un nuevo look.

El nuevo look de Shiloh con cabello de colores por el que dicen que es la nueva versión de Brad Pitt

Shiloh Jolie Pitt, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, reapareció esta semana y sorprendió a todos al presumir su nuevo look.

Con un look moderno y cómodo de short de mezclilla, camiseta negra y tenis blancos, la joven dejó ver que lleva el cabello muy corto, como lo llevó Angelina hace años y lo lleva en un tono rosa, castaño y rubio.

La joven se ve hermosa y diferente con este look y muchos han asegurado que así luce idéntica a su padre Brad Pitt, y no tanto a su madre, como hasta hace unos años.

Te recomendamos: La llaman “exagerada”: las estrictas reglas que Angelina Jolie le puso a Shiloh para que salga en citas

“Así Shiloh es igualita a Brad”, “no puede negar que es hija de Brad, luce idéntica, se ven bellos”, “me encanta su nuevo look, se me parece mucho a Brad Pitt”, “digan lo que digan se parece mucho a su padre”, “ya dejen de criticarla, se ve bella y se parece a su papá”, y “amé su look, siempre tan rebelde como sus padres”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No importa lo mucho que la critiquen, pues Shiloh siempre se vestirá y lucirá como quiera y como más se sienta cómoda, y es momento de dejar de atacarla, pues es solo una adolescente, que afortunadamente es apoyada por sus padres.