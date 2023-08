“No es mi mánager”: Wendy Guevara desmiente que Sergio Mayer esté a cargo de su carrera

Desde su victoria en La casa de los famosos México hace casi dos semanas atrás, Wendy Guevara no solo ha estado viviendo un sueño hecho realidad, también se ha enfrentado a muchos rumores.

Entre las más recientes especulaciones que se han hecho sobre la influencer está que Sergio Mayer, uno de sus compañeros en el “team Infierno” en el reality, supuestamente ahora es su mánager.

Ante esta y otras murmuraciones, la celebridad de 30 años decidió pronunciarse y aclarar las diferentes polémicas que han querido empañar su triunfo en el programa de TelevisaUnivisión.

Wendy Guevara aclara que Sergio Mayer no es su mánager

Durante una entrevista para el programa Hoy, la famosa fue cuestionada sobre su impresión ante el comentario de Mayer de que el único amigo que se había llevado de la casa era Emilio Osorio.

Ante la pregunta, Guevara respondió tan directa y divertida como suele ser y aprovechó para desmentir que el exdiputado sea su representante como se ha estado diciendo los últimos días.

“Si no me quieren, díganme para bloquearlos del WhatsApp”, contestó entre risas. “A final de cuentas, fuimos a un reality que es un juego. No es a fuerzas que yo tenga que ser amiga de todos”.

“A mí todos me caen muy bien, pero si Mayer no lo siente así, no lo puedo obligar. Él es dueño de su vida y sus decisiones”, aseveró antes de precisar que no está cargo de su carrera ni lo estará.

“ Por ahí, de repente, lo veo porque anda aquí en lo de Televisa ayudándome en unas cosas que lo pusieron, pero no es mi mánager porque andaban diciendo que era mi mánager ”, explicó.

Asimismo, en la conversación, dejó claro también que no abandonará a “Las perdidas”, el grupo de amigas con las que alcanzó la fama en Internet, por sus compromisos con el “team Infierno”.

“Yo soy de ‘Las perdidas’ y voy a seguir siendo de ‘Las perdidas’. Tenemos fechas juntas y muchos proyectos… Yo siempre voy a ser ‘Perdida”, sostuvo ante las cámaras para zanjar la polémica.