“Soy una chica transexual”, aunque la critican, Wendy Guevara dice que no se siente mujer por esta razón

Wendy Guevara se ha convertido en toda una sensación en las redes y ha sumado miles de seguidores tras su participación y triunfo en La Casa de los Famosos México.

La influencer se llevó los 4 millones de pesos, pero más que eso, se llevó el cariño y amor del público quien quedó encantado con su carisma, espontaneidad y originalidad.

Además, Wendy hizo historia al ser la primera chica trans en ganar un reality show de la televisión nacional mexicana y se ha convertido en ejemplo e inspiración.

Sin embargo, en un programa al que asistió, Wendy dejó clara su posición sobre cómo se identifica, y aunque muchos la han criticado, otros la han apoyado.

Por qué Wendy Guevara dice que no se considera una mujer sino una “chica transexual”

Wendy Guevara aseguró que no se siente una mujer, sino una chica “transexual” y explicó la razón, generando opiniones divididas.

“Siempre me han atacado porque yo he dicho que no me considero una mujer, yo siempre he dicho que soy una chica transexual y para mí una mujer es una mujer biológica que puede dar a luz un bebé y me dicen ‘y las que no pueden dar’ y le digo pues no puede dar pendeja, pero tiene su órgano reproductor femenino”, destacó la influencer.

Además, pidió que respeten su decisión, pues así se siente bien y nadie le hará cambiar su punto de vista.

“Yo digo a mi me deben de respetar mi decisión, yo me identifico como una chica transexual, y me dicen ‘tú debes decir que eres mujer’ y yo no, a mí me hablan de mi nombre de hombre, me dicen Luis, Carmelo, o Wendy y yo volteo y me dicen ‘por qué permites eso’ y digo wey a mi no me molesta” , dijo sin tapujos.

Por otro lado, destacó que ese es su sentir y pensar y solo habla por ella, no en general.

“Yo digo hablo por mí no hablo por las demás me dicen ‘sí pero tú tienes un vínculo al internet’ y digo ni modo yo no voy a cambiar ni dar una cara falsa por darle gusto a otras personas y yo ser infeliz, jamás yo quiero estar normal y tranquila”.

Aunque muchos la han criticado por esto, pues dicen que sí debería sentirse una mujer, otros la han defendido y aseguran que está en lo correcto.

“Ojalá todas las chicas trans pensarán así 👏🏻”, “Es una persona realista. Coherente. Ojalá todos pensaran así”, “POR FIN, alguien tenía que hablar con la verdad , la realidad y con neuronas . Bravo Wendy ❤️”, “Pues que manera de ganarse el respeto de todos...como lo dice no trata de dar el gusto a nadie”, y “Con más razón ahora quiero ser amigo de Wendy 👏”, fueron algunos de los comentarios de quienes la apoyaron.

Wendy siempre se ha caracterizado por ser frontal, sincera, y es de las cosas que más agradan a sus fans, por lo que no es de extrañar que diga y defienda su sentir.