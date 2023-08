Karely Ruiz deja ver cómo lucía cuando estudiaba enfermería, antes de las cirugías, y dicen “es otra”

Karely Ruiz es una de las modelos e influencers mexicanas más famosas que ha generado miles de éxitos y mucho dinero con su cuenta de OnlyFans.

A través de sus redes la famosa se muestra con poca ropa y presume su belleza y sus éxitos, pero recientemente sorprendió al anunciar que volvería a sus estudios.

Y es que Ruiz retomará sus estudios a sus 22 años, luego que le fuera tan bien gracias a su página de OnlyFans y de ganar mucho dinero.

Te recomendamos: Karely Ruiz se aleja de OnlyFans para regresar a la escuela y dice que tendrán que “soportar”

“Voy a retomar los estudios, entonces eso es como ¡wow! No sé, pero es que a mí siempre me ha gustado la escuela, no lo hice porque estaba trabajando y dije ‘primero voy a hacer dinero’”, dijo la famosa.

Así lucía Karely Ruiz antes de las operaciones cuando estudiaba enfermería

Karely se inscribió en la carrera de nutrición, luego de haber abandonado sus estudios en enfermería cuando estudiaba el tercer semestre hace años por “complicaciones económicas”.

Hace poco la famosa compartió un a imagen de aquella época en la que estudiaba enfermería y no se había sometido a ninguna cirugía estética y sorprendió con lo diferente que lucía.

Karely Ruiz La famosa dejó ver lo diferente que se veía cuando estudiaba enfermería (@karelyruiz/Instagram)

En la imagen se ve a Karely con un pantalón blanco de enfermera, un top negro y zapatos negros, y no tenía la figura de la que goza ahora, pero era igual de hermosa.

“OMG esta mujer se hizo toda”, “no puede ser lo diferente que se veía jaja”, “esta mujer volvió a nacer”, “no puedo creer que sea ella, no tenía senos, ni caderas ni nada, se hizo todita”, “jaja como cambia la gente, no parece Karely”, “parece la hermanita de Karely no ella OMG”, y “sin senos ni trasero ni nada, que diferente se veía”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Te recomendamos: La foto de Karely Ruiz con Sebastián Rulli por la que advierten a Angelique Boyer

La famosa deja claro que no se avergüenza de cómo lucía antes, pues eso la llevó a ser quien es ahora, y es una mujer que está triunfando, aunque la critiquen.

Además, Karely dijo que seguirá trabajando en OnlyFans a pesar de estar estudiando. “Obviamente seguiré haciendo dinero (con OnlyFans),creo que puedo con las dos,va a ser un poquito más pesado y complicado, pero todo se puede en esta vida cuando lo quieres”.