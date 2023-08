Karely Ruiz se aleja de OnlyFans para regresar a la escuela y dice que tendrán que “soportar”

Todos conocen a Karely Ruiz como una sensual modelo de OnlyFans, pero tras esto también hay una mujer soñadora que acaba de regresar a la escuela.

Y es que la influencer tuvo que suspender su formación universitaria tiempo atrás por las necesidades de su familia. Abandonó el tercer semestre de enfermería para buscar trabajo, ya que tenía que llevar dinero a su casa.

Sin embargo, ahora que goza de mayor estabilidad económica, la mexicana decidió retomar ese sueño y ponerse manos a la obra después de decir en varias ocasiones que siempre quiso estudiar medicina, inspirada en ayudar a los demás tras ver el caso de su hermana de 9 años con parálisis cerebral.

¿Qué carrera está estudiando Karely Ruiz en su regreso a la escuela?

Según SDP Noticias, fue el pasado 31 de julio que Karely Ruiz confirmó su regreso a los estudios, pero más recientemente se abrió sobre la nueva carrera que eligió: nutrición.

De hecho, en sus redes sociales ha sido más abierta sobre el tema, indicando que está regresando a tener como hábito levantarse temprano y hasta las bromas que le hace su familia sobre esta nueva etapa de su vida.

“Me dijo mi mamá que voy a estudiar putrición, porque voy a ser puta y también nutrición”, expresó de lo más divertida en su cuenta de Instagram, sacándole sonrisas a todos los internautas.

No se sabe en qué universidad estará cursando su carrera, pero lo que sí es cierto es que está radicada en Monterrey. De igual manera, parece que no será el fin de Karely Ruiz como modelo de OnlyFans porque necesita “generar” dinero.

“Creo que puedo con los dos a la vez”, confesó la mujer de 22 años. “Voy a retomar los estudios, entonces eso es como ¡wow! No sé, pero es que a mí siempre me ha gustado la escuela, no lo hice porque estaba trabajando y dije ‘primero voy a hacer dinero’”, dijo.