Charlize Theron acepta los cambios de su rostro por el envejecimiento, pero “quiero mi cuerpo de 25”

A sus 48 años, Charlize Theron considera que el envejecimiento ha sido uno de sus mayores retos, pero no se amilana y tampoco quiere transformar su rostro, así que negó haberse sometido a una cirugía para ganarle a las arrugas. Confiesa que lo que sí desea es tener su cuerpo de hace 25 años.

“Mi cara está cambiando, y me encanta que mi cara esté cambiando y envejeciendo. La gente cree que me he hecho un lifting. Me preguntan: ‘¿Qué se ha hecho en la cara? Y yo digo: ‘¡Perra, sólo estoy envejeciendo! No significa que me haya hecho una mala cirugía plástica. Esto es lo que pasa’”, dijo en una entrevista para el medio Allure.

Theron le huye a engordar, pues vivió una experiencia cuando a sus 27 años la llamaron para protagonizar Monster, película que narra la historia de Aileen Wuornos, asesina en serie culpada de haber matado a siete hombres y que la llevó a ganar el premio Oscar a la Mejor Actriz.

Para ese personaje tuvo que hacer una transformación corporal inverosímil, la cual confiesa, no podría volver a hacer, aunque quisiera.

“Nunca jamás volveré a hacer una película y decir: ‘Sí, engordaré 18 kilos’. Nunca lo volveré a hacer porque no te los puedes quitar. Cuando tenía 27 años, hice Monster. Perdí 10 kilos de la noche a la mañana. Me salté tres comidas y volví a mi peso normal”.

“Ya tienes más de 40″

Pero como a todas las mujeres que entran a la edad madura le tocó quitarse unos kilos para un nuevo proyecto.

“A los 43 hice Tully y recuerdo que al año de intentar perder peso llamé a mi médico y le dije: ‘Creo que me estoy muriendo porque no puedo perder este peso’. Y él me dijo: ‘Tienes más de 40 años. Tranquilícese. Tu metabolismo ya no es lo que era’. Nadie quiere oír eso”, dijo la actriz de Hollywood.

Pese al paso de tiempo, Charlize no se limita en cuanto a papeles exigente físicamente y es por eso que los directores de películas de acción la buscan para protagonizaciones que necesitan de mucha fortaleza física.

Es así como la actriz de Hollywood ha interpretado personajes con mucha adrenalina en los últimos 10 años: Rápido y Furioso X, Doctor Strange en el multiverso de la locura y Mad Max: Fury Road, lo cual, asegura, ha sido muy gratificante pero cada vez más difícil.

Es por eso que Theron destacó en la entrevista que ella acepta el envejecimiento como un cambio constante en su rostro, pero quiere mantener su cuerpo intacto, reseñó Infobae.

“Lo que realmente me fastidia es que ahora hago películas de acción y si me hago daño, tardo mucho más en curarme que cuando tenía 20 años. Más que mi cara, me gustaría tener mi cuerpo de hace 25 años, que puedo lanzarme contra la pared y ni siquiera me duele mañana. Ahora, si no hago ejercicio durante tres días y vuelvo al gimnasio, no puedo andar. No puedo sentarme en el baño. Son todos esos momentos muy reales”.