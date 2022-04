Charlize Theron comparte primeras imágenes del set de Fast X y le da la bienvenida a Jason Momoa

Charlize Theron volvió a la acción en la décima entrega de la saga de Rápidos y Furiosos y a toda velocidad compartió las primeras imágenes dentro del set de Fast X.

La actriz, de 46 años, retomará el papel de Cipher que interpretó en las últimas dos películas, The Fate of the Furious, de 2017, y F9, de 2021.

Y en su primer día de trabajo en Fast X quiso compartir con sus casi siete millones de seguidores unas fotografías en blanco y negro.

Cipher está de regreso

“Ella está de vuelta bebé. #FastX @thefastsaga”, escribió Theron en su publicación de Instagram durante el fin de semana.

Su personaje, Cipher, estará en esta película y en la 11, que será una continuación de Fast X y le dará fin a la exitosa saga.

Theron será una de las protagonistas que regresa junto con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Sung Kang, Ludacris, Jordana Brewster, Tyrese Gibson y Nathalie Emmanuel, además de la rapera Cardi B, quien apareció en F9.

Le dio la bienvenida a Aquaman

Para esta décima película se sumará el protagonista de Aquaman, Jason Momoa, a quien Theron le dio la bienvenida en otra publicación en su Instagram este lunes.

“Miren quién decidió unirse a la fiesta”, escribió Theron en una foto en la que Momoa aparece abrazándola.

“Finalmente llegamos a trabajar juntos y, demonios, fue increíble. ❤️❤️❤️❤️ leyenda”, le respondió Momoa en un comentario en esa publicación.

Momoa será uno de los villanos en Fast X, que también recibirán en su elenco a otra heroína, la Capitana Marvel, Brie Larson, quien fue presentada por el propio Vin Diesel en su Instagram..

Fast X está programada para llegar a los cines el 19 de mayo de 2023.