Bradley Cooper tuvo suerte de vivir: así fue como superar su oscuro pasado lo llevó hasta el Oscar

Bradley Cooper ha estado en la mira por el estreno de su próxima película “Maestro” pues para interpretar al director judío Leonard Bernstein, recurrió a prostéticos que le dieran una forma prominente a su nariz. Sin embargo, lejos de dicha polémica, el actor aprovechó en días recientes para hablar sobre su oscuro pasado que lo hizo dudar de que llegaría hasta donde está ahora.

Fue en un episodio de la segunda temporada de Running Wild With Bear Grylls de National Geographic, que Cooper recordó cómo ha sido su paso por Hollywood, sus papeles más significativos y la etapa más difícil de su vida en la que estuvo perdido en adicciones.

“‘The Hangover’ supuso un gran cambio en mi carrera”, dijo Cooper. “Tenía 36 años cuando eso sucedió, así que ya llevaba 10 años en el juego, simplemente dando vueltas, para no perderme en la fama”.

“Pero definitivamente tuviste algunos años salvajes”, dijo el conductor del programa, a lo que Cooper respondió: “En términos de alcohol y drogas, sí. Pero eso no tuvo nada que ver con la fama”. Y continuó: “Tuve suerte. Dejé la sobriedad a los 29 años y llevo 19 años sobria. He tenido mucha suerte”.

Ésta no es la primera vez que Cooper habla sobre sus luchas pasadas. En una aparición en el podcast SmartLess el año pasado, el protagonista de A Star is Born compartió cómo el copresentador del podcast Will Arnett le ayudó a darse cuenta de que tenía un problema.

“Esa fue la primera vez que me di cuenta de que tenía un problema con las drogas y el alcohol”, dijo, recordando una conversación que tuvo con Arnett en 2004. “Fue Will quien me dijo eso, nunca lo olvidaré... Cambió toda mi vida”.

“Era adicto a la cocaína, esa era la otra cosa...”, relató Cooper, y agregó que estaba deprimido y se sentía “perdido”.

El oscuro pasado de Bradley Cooper lo llevó hasta el Oscar

A star is born

Si bien Cooper ha trabajado duro para distanciarse de las drogas y el alcohol, su experiencia le ayudó a comprender mejor algunos de sus roles más icónicos como fue el de Jackson Maine en A Star is Born, al lado de Lady Gaga. En la cinta, Bradley dio vida a un músico que terminó mal por sus adicciones mientras su esposa brillaba en la industria musical.

“Hizo que fuera más fácil poder entrar allí”, explicó a Deadline. “Y gracias a Dios estaba en un momento de mi vida en el que me sentía cómoda con todo eso, así que realmente podía dejarme llevar. He tenido mucha suerte con los papeles que me han tocado desempeñar. Ha sido una verdadera bendición. Espero poder seguir haciéndolo”.

Una infidelidad se sumó a la lista en su oscuro pasado

Irina Shayk, expareja de Cristiano Ronaldo Tiene una hija con el actor Bradley Cooper

Si bien para 2019 esa vida de excesos ya era historia, fue un año que lo marcó “infiel”. Durante la entrega de los premios Oscar, Lady Gaga y Bradley Cooper fueron los protagonistas por la química que desbordaron al interpretar “Shallow”.

El escrutinio público que señaló que tenían una relación, llevó a que Irina Shayk, su entonces pareja, decidiera terminar su relación.

Bradley Cooper nunca aclaró si el rumor que involucraba a la interprete de Bad romance era cierto, sin embargo, Irina Shayk sí lo hizo en 2020. Aunque después de dos años separados volvieron para finalmente terminar la relación definitivamente.