5 películas en Netflix para ver con tu mamá: ideales para fortalecer sus lazos

Ya sea que estés de visita en casa de tu mamá, planificando un día especial con ella o sin ningún motivo, una de las mejores maneras de pasar tiempo de calidad juntas es viendo películas en Netflix.

No obstante, encontrar el tipo de producción adecuado para ver y fortalecer sus lazos puede ser un desafío, pues no solo debe ser del gusto de ambas, además no debe ser incómodo de ver.

Afortunadamente, la plataforma cuenta con un amplio catálogo de proyectos que capturan diferentes ángulos de la maternidad. Desde comedias alegres, hasta dramas que nos llevan a reflexionar.

Películas en Netflix para ver junto a tu mamá y pasar un día especial

Con el fin de hacerte la tarea más fácil, recopilamos cinco películas en el servicio ideales para ver con tu mamá que las ayudarán a acercarse, iniciar conversaciones y crear recuerdos invaluables.

Dumplin’ (2018)

Danielle Macdonald y Jennifer Aniston tienen una tensa relación de madre e hija en esta comedia sobre la mayoría de edad marcada por un certamen de belleza y llena de lecciones de amor propio.

Sinopsis: Para demostrar cuán difícil es cumplir las expectativas de otros, una adolescente con sobrepeso se inscribe en un concurso organizado por su madre, exreina de belleza.

¡Hoy sí! (2021)

Jennifer Garner, Edgar Ramírez y Jenna Ortega protagonizan esta comedia que muestra cómo un cambio en la rutina puede ayudar a mejorar la relación entre una madre y su hija adolescente.

Sinopsis: Unos padres que usualmente dicen que no a todo deciden ceder el control a sus hijos por un día, con algunas condiciones, y desatan un sinfín de divertidas aventuras.

Enola Holmes (2020)

Millie Bobby Brown y Helena Bonham Carter forman un entrañable dueto de madre e hija en esta película basada en las novelas de Nancy Springer sobre la hermana menor de Sherlock Holmes.

Sinopsis: Cuando su madre desaparece, la joven Enola descubre que sus hermanos, Sherlock y Mycroft, no son de gran ayuda. Pero ella es una auténtica Holmes y resolverá el caso.

Quédate a mi lado (1998)

Susan Sarandon y Julia Roberts encabezan esta película que hace homenaje a las mamás y madrastras de todo el mundo con una historia conmovedora que las hará llorar a mares.

Sinopsis: Una fotógrafa intenta ganarse el amor de los hijos de su prometido y superar el desdén de la madre de los pequeños..., hasta que un impactante diagnóstico lo cambia todo.

La madre (2023)

Ahora, si tú y tu madre prefieren ver películas de acción en lugar en dramas lacrimógenos, entonces deben mirar esta cinta protagonizada por Jennifer Lopez como una asesina implacable y madre sacrificada.

Sinopsis: Una asesina profesional deja la clandestinidad para salvar a su hija —a quien nunca conoció— de las garras de criminales sedientos de venganza.