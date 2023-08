Paquita ‘La del Barrio’ defendió a Yahritza y pidió que la perdonen porque “todos la regamos”

Cancelada, así se quedó Yahritza y su esencia tras expresar lo que no le gusta de México, algo que enfureció a su población, pues se ofendió cuando el trío de hermanos, nacidos en Washington, Estados Unidos, pero de ascendencia mexicana, diera detalles sobre sus preferencias gastronómicas, especialmente. Ahora, la agrupación ha recibido hasta amenazas por sus declaraciones.

Los integrantes del grupo dijeron que no les gustaba la comida mexicana, pues en Washington “le dan un sabor que sí pica y sabe bueno”, también que “solo como alas de pollo que no tengan chile”, porque no les gusta nada de eso, y que les molestaba el intenso ruido de los carros en la Ciudad de México, sobre todo el de la policía.

Esto los obligó a censurarse y pedir disculpa por manifestar sus gustos. Algo que también cayó mal en su fanaticada, pues Yahritza, de 15 años, afirmó: “Ofrezco una disculpa de todo corazón. Lo que nos motiva a escribir, es el gran orgullo de tener sangre mexicana en nuestras venas, no importa en donde nacimos. Apreciamos mucho el cariño del público y en especial en México (...) Pueden decir lo que quieran, y si no lo quieren creer, no lo crean y ya”.

Pero, al parecer, la audiencia esperaba más de ella. A esto se le suma, el análisis corporal que hizo la grafóloga Maryfer Centeno, que avivó la controversia: “Las expresiones faciales de Yahritza demuestran incomodidad. Se tapa la boca ,¿qué pasa cuando te tapas la boca? es una forma de autocensura. (...) La conclusión más importante es que no, no hay arrepentimiento, no hay pena, no hay vergüenza, lo que hay es tristeza”.

La cantante mexicana Paquita, “La del barrio” salió en la defensa de los jovencitos este martes 22 de agosto: “No ven a quien lastiman, pero todos tenemos problemas. A veces la regamos, pero lo que pasa es que quisieron hacerle el escándalo y lo lograron. Dijeron vamos a hablar mal de México, son unos pendejos. No mis niños, ustedes adelante, no más no lo vuelvan a hacer. Se les pasó las palabras y nosotros, el público, tenemos que perdonarlos, no tenemos nada en contra de ustedes”.

Además, pidió que la apoyaran, pues “están haciendo su luchita” e, incluso, no descartó hacer una colaboración con el grupo, aunque acotó que está enfocada en su nuevo disco.

Otra que salió a defenderlos, fue la presentadora de televisión Alejandra Espinoza, quien fue muy enfática: “Déjenme decirles que pocas veces la gente de verdad dice lo que piensa, en especial en este medio tan horrible. Ahora tenemos que quedar bien con todo el mundo. (...) ¡Ay que nos ofendió! no, no, no nos ofendió a los mexicanos. ¿cuál es el show? porque no les gusta la comida mexicana, ¿qué quieren, que se callen? ¿quieren que les diga que les gusta? “.