Esta serie de 8 episodios es la más vista ahora: sana corazones rotos y ya está la temporada 2

Las series románticas pueden tener un efecto mágico para el corazón, sobretodo cuando estás pasando por el dolor de una ruptura o estás en el camino de sanar las heridas de una decepción. Sí, quizá son bastantes cursis y por momentos pueden hacerte sentir que son historias inalcanzables sin embargo, una parte de tu corazón sabe que mereces un amor bonito como el que tienen sus protagonistas.

Amazon Prime Video tiene un amplio catálogo de series que ofrecen estas tramas pero una en específico está hecha para quienes están buscando sanar el corazón.

Series El verano en que me enamoré (Amazon Prime Video)

Se trata de El verano en que me enamoré (The Summer I Turned Pretty), una serie basada en la trilogía de novelas románticas para adultos jóvenes escritas por la autora estadounidense Jenny Han. Los títulos de los libros incluye El verano que me volví bonita (2009), No es verano sin ti (2010) y Siempre tendremos verano (2011).

Estos siguen a Isabel “Belly” Conklin en los veranos que pasa en Cousins Beach con su madre y su hermano mayor, junto con el mejor amigo de toda la vida de su madre y sus hijos. No sólo la serie de libros ha sido un éxito de ventas a nivel nacional, sino que la serie ya es una de las más vistas en Amazon Prime Video.

¿De qué trata la serie El verano en que me enamoré?

Series El verano en que me enamoré (Amazon Prime Video)

La historia se centra en el triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos: Belly Conklin, Conrad y Jeremiah Fisher. Belly y su familia pasan todos los veranos en la casa de playa de los Fisher en Massachusetts. Desde que era niña, Belly ha estado enamorada de Conrad, quien cada vez es más distante y duro con ella.

Belly decide seguir adelante con su vida después de haber estado añorándolo por tanto tiempo pero todo cambia cuando Jeremiah, hermano de Conrad, le confiesa que quiere ser más que amigos.

Las cosas se complican cuando Conrad finalmente corresponde a sus sentimientos, justo cuando ella y Jeremiah comienzan a verse como algo más que amigos.

Series El verano en que me enamoré (Amazon Prime Video)

La serie ha enganchado al público y a los mismos fans de la trilogía de libros por que se atreve a ir más allá de lo que la autora plasmó en las páginas. En un día en el malecón que no sucede en el libro, vemos a Belly rechazar un asentimiento de ella y del pasado de Conrad y tomar la mano de Jeremiah cuando él se ofrece como voluntario para subir a la Torre del Terror con ella. Vemos a Conrad luchar contra ataques de pánico, a Jeremiah alejar a Conrad y muchos más besos y momentos románticos que aceleran el corazón.

El verano en que me enamoré: temporada 2

Series El verano en que me enamoré (Amazon Prime Video)

La serie debutó en la plataforma en 2022, dejando a todos con ansias del estreno de la temporada 2, la cual finalmente ha llegado. Ésta por supuesto sigue el triángulo amoroso entre Belly, Conrad y Jeremiah al tiempo que luchan por salvar la casa de los Cousins después de que su futuro se ve amenazado tras un desarrollo devastador que cambia todas sus vidas para siempre.

“Han pasado muchas cosas. Ha pasado un año y ella está realmente abrumada por su dolor. Es este sentimiento abrumador y devorador que ha afectado todos los aspectos de su vida y todas sus relaciones. Y además de eso, dejando de lado el dolor, ella ya tenía relaciones tensas con Conrad y Jeremiah. Así que siente esta tristeza abrumadora y se siente realmente sola en ella”, reveló la protagonista Lola Tung en entrevista con Town & Country.

Y agregó: “Gran parte de su arco a lo largo de la temporada es simplemente tratar de descubrir cómo seguir adelante mientras lidia con el dolor y cómo reparar sus amistades, relaciones y conexiones. Y aprender cómo ser quien inicie esas cosas sin clase”. de la ayuda de sus padres, necesariamente.”