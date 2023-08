De la ficción a la vida real: los protagonistas de ‘Un cuento perfecto’ tendrían un romance

Desde su estreno el 28 de julio, Un cuento perfecto ha estado robando corazones en todo el mundo con una historia de amor entrañable y la química de sus protagonistas, Álvaro Mel y Anna Castillo.

La comedia romántica española, adaptación de una novela superventas de Elísabet Benavent, se ha mantenido durante tres semanas como líder del ranking de series de habla no inglesa en Netflix.

Gracias al éxito de la producción en más de 70 países, la popularidad de Mel y Castillo ha crecido como la espuma. No obstante, fama no es lo único que les ha traído la serie, también amor.

Álvaro Mel y Anna Castillo estarían viviendo un romance de verano | (Instagram)

Álvaro Mel y Anna Castillo estarían enamorados en la vida real

Según reveló en primicia ¡HOLA!, los intérpretes de David y Margot en Un cuento perfecto no solo protagonizaron una historia de amor en la ficción, también la están viviendo en la vida real.

“Aunque es algo que no lo están compartiendo en sus redes sociales, ellos tampoco lo están ocultando”, escribió el periodista Antonio Diéguez en un artículo publicado el 18 de agosto.

“De hecho, se les ha visto besándose y en actitud cariñosa en plena calle de Madrid a lo largo de estas vacaciones”, aseguró el comunicador en las páginas de la edición española de la revista.

El pasado amoroso de los protagonistas de Un cuento perfecto

Con esta floreciente relación en pleno verano, la ganadora del Goya se está dando una nueva oportunidad en el amor tras finalizar su noviazgo de más de cinco años con la fotógrafa Lara Blanco.

La actriz de 29 años de edad, quien se ha declarado abiertamente bisexual, terminó su romance con su también colega en varios proyectos a finales del año pasado y con suma discreción.

Mientras, el histrión de 26 años ha tenido al menos tres relaciones amorosas significativas antes de enamorarse de Castillo, presuntamente, en el rodaje de la trama de Netflix que lo encumbró.

El primero fue con la influencer Lucía Leguina durante 2016 y 2017; el segundo, con la creadora de contenido Raquel Yáñez desde 2017 a 2019. En tanto, su último idilio habría sido Ana Polvorosa.

Los actores, quienes se conocieron grabando la serie La fortuna (2021), habrían puesto punto final a su noviazgo en junio de 2022, de acuerdo a un reporte de la revista Cuore.

Los proyectos de Mel y Castillo tras Un cuento perfecto

Sin embargo, la vida no solo les sonríe a los actores españoles en el terreno amoroso, también en el plano profesional. Y es que ambos tienen proyectos pendientes por estrenar durante este 2023.

Castillo actúa en tres películas que saldrán en los que resta de año: Escape, No voy a pedirle a nadie que me crea y Nowhere. En la primera, la reconocida intérprete comparte créditos con Mario Casas.

Por otro lado, Mel forma parte del elenco de El club de los lectores criminales, un largometraje de terror que llegará al catálogo de Netflix el próximo viernes 25 de agosto.

Mientras tanto, las luminarias están entregadas a vivir su romance de la vida real durante este verano. Será cuestión de tiempo ver si ambos fortalecen su relación o siguen adelante por separado.