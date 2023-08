Esposa de Matthew McConaughey reveló su truco para tener una buena relación con su suegra tóxica

La seductora mirada de la modelo brasileña Camila Alves atrapó al actor de Hollywood Matthew McConaughey en el 2006 durante una fiesta en Los Ángeles, Estados Unidos. Una cita entre ellos bastó para saber que deseaban estar juntos parte el resto de sus vidas, por lo que en el 2012 se dijeron: ”Sí, acepto” y formaron un hogar.

Ahora con 16 años de romance tiene tres hijos Levi, Vida y Livingston, de 15, 12 y 10 años respectivamente. Ellos mantienen una excelente relación amorosa y usan las redes sociales para compartir momentos graciosos, así como acciones filantrópicas que realizan junto a sus hijos. Pero Camila y Vida no son las únicas mujeres en los días de Matthew, pues Mary Kathlene McCabe ocupa un lugar súper especial, pues es su madre.

Aunque Camila llevaba una relación de ensueño con el protagonista de “Interestelar”, con su suegra estaba viviendo una verdadera pesadilla, porque le hacía la vida de cuadritos para separarlos. Este lunes 21 de agosto, la modelo de 41 años, contó en el podcast Southern Living’s Biscuits & Jam cómo fueron esos momentos de infierno que vivió al lado de Mary Kathlene y cómo logró “domar” a esa fiera y ahora hacerla su amiga.

La suegra tóxica se rindió ante Camila

En el programa, Alves detalló que siempre peleaba con su suegra antes de que la aceptara como la pareja de su hijo: “Ella hizo todas estas cosas cuando entré en escena por primera vez, ¿verdad? Ella realmente me estaba poniendo a prueba”, recordó Alves, según el portal Page Six.

Camila contó: “Me llamaba por todos los nombres de las exnovias de Matthew, comenzaba a hablar español conmigo de una manera muy entrecortada, como para menospreciarme un poco. O sea, todo tipo de cosas (...) Ella realmente me estaba probando”, añadió la modelo brasileña.

Camila Alves y su suegra Camila Alves y Matthews Mc Cconaughey tienen 16 años juntos. (Instagram: @camilamcconaughey)

Al contrario de darse por vencida, la modelo invitó a Mary Kathlene, de 91 años, a un viaje a Estambul, Turquía, en donde ella tendría un desfile de moda. Consiguió boletos en primera clase y reserva en un hotel de lujo, ya en el país asiático. Cuando la recogió en el aeropuerto emprendió su plan.

“Todo el camino hasta allí, todo el viaje en avión a Estambul, ella me contó todas estas historias y me metió todas estas cosas en la cabeza”, contó Alves, quien admitió que en ese momento reconoció que McCabe estaba “llena de m**rda”. Por esto sacó sus garras y se fue con todo.

“Así que simplemente le di la vuelta y le traje mi lado latino brasileño picante y se lo dejé. (...) Volví con ella y lo tuvimos de ida y vuelta, de ida y vuelta. Y luego, al final, ella simplemente me miró y dijo: ‘Está bien’. Ahora estás dentro’”, recordó la también cofundadora de Fundación Just Keep Livin’.

Desde entonces la relación entre Camila y Mary Kathlene es estupenda, basada en el respeto.