El hermoso gesto que tiene Adam Sandler con Jennifer Aniston ante su lucha por quedar embarazada

Famosa desde los 90 por su papel de Rachel en la sitcom Friends, Jennifer Aniston, tiene una carrera brillante y una reputación intachable en Hollywood. Conserva una de las amistades más hermosas, duraderas y envidiadas en el mundo del entretenimiento con Adam Sandler, con quien hizo varias películas.

La actriz ha librado varias batallas en su vida y siempre ha estado Sandler como su gran amigo. Una de ellas ha sido la lucha por la infertilidad.

Jennifer, en una entrevista para la revista Allure, habló sobre los duros momentos que pasó cuando intentó en varias oportunidades quedar embarazada y cómo afectó a su personalidad el divorcio de sus padres.

Lo intentó todo y no lo logró

Aseguraba que ahora está “mucho mejor” que cuando tenía 20, 30 o mediados de los 40, y confesaba que gracias a haber tenido que atravesar “cosas de mierda” había evitado convertirse en una persona “temerosa, nerviosa e insegura”.

Confesó lo “duros” que habían sido “todos los años de especulación” sobre su vida privada, durante los que intentaba sin éxito quedarse embarazada.

“Fue realmente difícil. Estaba probando la Fecundación In Vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Hacía de todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos’. Hazte un favor.’ Simplemente no lo piensas”, dijo.

En esos momentos difíciles que atravesó para quedar embarazada y en gran parte de sus 54 años de vida, ha contado siempre con la amistad de Sandler y su esposa Jackie Sandler.

Un gesto de amor de Sandler

En una entrevista con The Wall Street Journal, Jennifer Aniston habló de su profunda amistad con el actor y su familia y confesó que cada Día de la Madre recibe un ramo flores de parte de Sandler y su esposa en demostración de apoyo y amor.

Aniston y Sandler han trabajado juntos en más de un proyecto. Los papeles de ambos en Criminales en el mar (2019) y Criminales en el mar 2 (2023) son los dos últimos ejemplos de su carrera conjunta en Hollywood.

Según la revista People, actualmente la ganadora del Globo de Oro es “muy feliz” después de haber abierto su corazón a Allure y hablar sobre sus luchas pasadas con la infertilidad y los intentos de fecundación in vitro.

“Siempre ha sido feliz”, explicó la fuente. “Sus perros son sus hijos para ella y por eso siempre los ha tenido. Su viaje de FIV era privado y suyo, y sus allegados lo sabían, pero nunca preguntaron.”

La misma fuente añadió que a pesar de todo, Jenn “está en paz”.