“Aprende Evaluna”: Serena Williams presentó a su nuevo bebé y comparan su humildad con la de la cantante

Serena Williams está viviendo a plenitud la maternidad tras la llegada de su segundo bebé, quien es fruto de su matrimonio con el empresario tecnológico Alexis Ohanian con quien se casó en 2017 y tuvo a su primera hija Olympia.

El pasado martes la campeona del tenis sorprendió al revelar que ya nació el nuevo integrante de la familia con un tierno video que colgó en redes sociales, el cual ha sido aplaudido y elogiado por sus fans.

A sus 41 años, y luego de haber presumido su embarazo en la MET Gala, Serena ya disfruta de la pequeña que llamó Adira River Ohanian y a diferencia de otros famosos no dudó en dar a conocer a su pequeña.

“Bienvenida mi hermoso ángel”, escribió Serena en su cuenta oficial de TikTok.

En el audiovisual se puede ver a la deportista en un sillón junto a esposo, mientras invita a su hija mayor a unirse a la linda postal, pero seguidamente hace un gesto que delata que falta algo más por lo que va en busca de su nuevo retoño para completar la familia.

Serena queda en el medio mientras su esposo la abraza y le muestra a Olympia a su hermanita menor. Tanto ella como su esposo y su pequeña llevan looks relajados y muestran el gran momento que están viviendo con sus sonrisas.

Internautas no tardaron en reaccionar al lindo momento, pues aunque se trata de una de las mujeres más admiradas y famosas del mundo deportivo, se tomó su tiempo para regalarles a sus seguidores la buena noticia.

Es por ello que muchos le agradecieron y hasta compararon con Evaluna Montaner y Camilo quienes han decidido ocultar el rostro de su hija Índigo desde su nacimiento e incluso se han molestado por ser captados por los paparazzis.

“Gente sencilla y no como otras que no quieren ni mostrar un dedo y se hacen las importantes”, “Mientras tanto Camilo y Evaluna generando polémica en no mostrar el rostro de la bebé así ganar más controversia”, “Aprende Evaluna, esto si es humildad”, “Ya ves la sencillez y la humildad no tiene nada que ver con el dinero”, “Aprendan muchos artistas que nomas enseñan el piesito el bebé”, es parte de los comentarios.