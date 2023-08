Laura Bozzo indigna tras posar con Nicola: le recuerdan su pasado con él

Desde que terminó La casa de los famosos, sus participantes han tenido varias oportunidades laborales por lo que han hecho cambios significativos en sus vidas como sucedió con Nicola Porcella. El peruano tomó la decisión de mudarse de su tierra para establecerse en México y así aprovechar las ofertas de trabajo que le han llegado.

Porcella no sólo obtuvo el segundo lugar en el reality show sino que se ganó el cariño del público. Eso sí, hubo una famosa que desató críticas por “fingir” su aprecio hacia él.

A principios de agosto la peruana fue entrevistada por un medio peruano y la cuestionaron sobre qué pensaba de Nicola Porcella.

Nicola Porcella El peruano está po convertirse en el ganador de LCDLF México (La casa de los famosos)

La conductora no tardó en menospreciar a su compatriota pues aseguró que él aún no tenía trayectoria en México y no lo podían comparar con ella. Además, dijo que preferiría no ser relacionada con él.

Ahora, Bozzo ha compartido una fotografía junto a él en su cuenta de Instagram felicitándolo, por lo que en redes sociales explotaron contra ella.

“Felicitaciones🔥🔥🔥 @nicolaporcella12 lo mejor para ti y mi adorada Wendy ♥️muy merecido lluvia de bendiciones 🙏”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram.

Nicola Porcella Laura Bozzo posó con su compatriota y fue criticada (Instagram)

“Una peruana que trató de inferior a otro peruano.. que sin embargo resultó ser realmente querido en México.La hipocresía en todo su esplendor!”; “No q habian niveles y ahora hasta lo felicita...”; “ues no dijiste que había niveles, que hipo- cri- ta , pero si quieres monetizar con Nicola”; “La hipocresía en todo su esplendor”; “Que ridícula, primero hablo mal y ahora subiendo una foto....coherencia Señora Laura”, se lee.

Nicola Porcella pasó de ser el más odiado al más amado

Si bien Nicola tuvo un tropiezo en su carrera, a tal grado de ser coronado como “el hombre más odiado de Perú”, con su participación en el reality demostró su buen corazón y carisma, logrando ser el favorito de la audiencia mexicana.

El ex futbolista estuvo unos días de vacaciones en su natal Perú pero antes de partir dejó un mensaje a sus fans: “Estoy muy feliz de una noticia que les voy a dar, estoy acá echado con el que se quedó ayer cuidándome (Adriano), y quiero contarles esta noticia que ¡ya me quedo a vivir acá! (En México), ya comienzo a buscar departamento así que nada estoy muy feliz, muy agradecido”.

¿De qué lo acusaron en Perú?

Nicola Porcella El peruano se perfila como ganador (Instagram)

Mientras estuvo en La casa de los famosos, explicó que una de las polémicas más fuertes en las que se vio envuelto ocurrió cuando se le acusó de haber golpeado a su expareja.

“Yo tuve una relación muy famosa, éramos las estrellas del canal, en el 2015 yo tuve una pelea con ella, una discusión fuerte, ella comienza golpear las cosas de mi casa y yo la quito, pero no la golpeo ni nada, ella llama a un amigo y le dice: ‘Nicola me pegó’, y grabaron todo eso y lo vendieron a un canal, se escuchaba ella llorando, diciendo que yo la había golpeado, maltratado, entonces yo salí a desmentirlo, pero se me vino la gente encima”, dijo a Bárbara Torres.

Los problemas para el peruano no terminaron ahí, ya que en el 2019 una mujer denunció que había sido abusada en una fiesta en la cual participó Nicola.

“Pasa el 2019 y me voy a una fiesta, y en una fiesta, alguien sale y dice al día siguiente: ‘me drogaron en una fiesta’, yo era invitado y dicen: ‘drogaron a una chica en la fiesta de Nicola’, no es mi fiesta, hicieron juicio, una periodista se me fue encima, yo la demandé”, contó el peruano.