Nicola vuelve a Perú: mexicanos exigen que lo traten “como la estrella que es”

El final de La Casa de los Famosos dejó a los finalistas con grandes proyectos en puerta, siendo Wendy Guevara y Nicola Porcella los que se ganaron el corzón de la audiencia. Si bien la influencer fue la que se llevó el premio de 4 millones de pesos, el ex futbolista tuvo la oportunidad de incrementar su popularidad y con ello dejar atrás la mala fama que se había hecho en su natal Perú.

¿Qué hará Nicola Porcella tras el final de La casa de los famosos?

El ex futbolista sorprendió con la noticia de que regresaría a Perú pero no para quedarse sino para celebrar el cumpleaños de su madre, quien fue a visitarlo a la casa cuando estaba concursando.

Nicola Porcella El peruano se perfila como ganador (Instagram)

“Home sweet home, ya estoy en mi casa... he venido a Lima. Hoy es cumpleaños de mi mamá, la vine a sorprender, en un ratito le voy a comprar su regalo. Esa es la razón por la que estoy en Lima”, explicó Porcella en su cuenta de Instagram.

El peruano compartió una tierna felicitación para su madre, quien también se ganó el corazón de muchos mexicanos.

Nicola Porcella La madre del peruano también se ganó el corazón de los fans (Instagram)

Aunque aseguró que le hace muy feliz volver a su tierra, señaló que aún tiene muchos compromisos que cumplir en México razón por la que ya está viendo mudarse.

“Estoy contento de estar de nuevo en mi casa por unos días, aunque sea. Me voy a dormir porque no he dormido nada en el vuelo. Quiero agradecer siempre por el apoyo, estoy muy feliz”, expresó.

Eso sí, fans mexicanos alborotaron las redes sociales con exigencias al público peruano.

“Creo que nadie se va tan funado de su país y en tan poco tiempo regresa siendo estrella del momento, lleno de proyectos y amado por millones de personas, que icónico ser Nicola Porcella y que icónico su regreso a Perú #NicolaPorcella”; “Trátenlo bien o van a conocer lo que es caminar descalzo sobre vidrios rotos”; “Las ironías de la vida...acá en México lo tratamos como la estrella que es y allá no lo supieron valorar. Más les vale que empiecen”. “Espero que los peruanos ahora sí lo traten bien”, se lee.

Por esto es que Nicola se ganó el “odio” de los peruanos

Si bien Nicola fue uno de los más amados en el reality show, llegó con el título de “el más odiado de Perú”, pues se vio envuelto en diversas polémicas.

Nicola Porcella El peruano está po convertirse en el ganador de LCDLF México (La casa de los famosos)

Mientras estuvo en la casa, explicó que una de las polémicas más fuertes en las que se vio envuelto ocurrió cuando se le acusó de haber golpeado a su expareja.

“Yo tuve una relación muy famosa, éramos las estrellas del canal, en el 2015 yo tuve una pelea con ella, una discusión fuerte, ella comienza golpear las cosas de mi casa y yo la quito, pero no la golpeo ni nada, ella llama a un amigo y le dice: ‘Nicola me pegó’, y grabaron todo eso y lo vendieron a un canal, se escuchaba ella llorando, diciendo que yo la había golpeado, maltratado, entonces yo salí a desmentirlo, pero se me vino la gente encima”, dijo a Bárbara Torres.

Los problemas para el peruano no terminaron ahí, ya que en el 2019 una mujer denunció que había sido abusada en una fiesta en la cual participó Nicola.

“Pasa el 2019 y me voy a una fiesta, y en una fiesta, alguien sale y dice al día siguiente: ‘me drogaron en una fiesta’, yo era invitado y dicen: ‘drogaron a una chica en la fiesta de Nicola’, no es mi fiesta, hicieron juicio, una periodista se me fue encima, yo la demandé”, contó el peruano.

¿Cuánto ganaba Nicola en ‘La Casa de los Famosos’?

En los últimos días se filtró una lista con los supuestos suelods de los participantes de La Casa de los Famosos siendo Sergio Mayer y Poncho de Nigris.

Nicola Porcella no tenía un sueldo tan elevado, pero ganaba un poco más que su excompañera Wendy Guevara, pese a que ésta fue la que mayor contenido dio. La cantidad que recibía según el reporte era de 100,000 MXN (5,795.12 dólares).