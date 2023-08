“Amo envejecer”: Charlize Theron confiesa cómo hace para aceptar los años y no recurrir a cirugías estéticas

Charlize Theron es una de las actrices más famosas y exitosas de Hollywood que ha participado en películas como Mad Max: furia en el camino, La vieja guardia y Rápidos y furiosos.

A sus 48 años la famosa sigue triunfando, pero los años no pasan en vano y no se ha librado de las críticas por sus arrugas, además que la acusan de recurrir a la cirugía estética y abusar como muchas otras famosas.

Sin embargo, recientemente, la famosa se defendió y dejó claro que envejecer es lo más normal del mundo y habló con mucha sinceridad.

Charlize Theron habla sobre envejecer y muestra la realidad que viven todas, hasta las famosas

Charlize Theron dejó claro que no le da miedo envejecer, y, por el contrario, abraza los años, y envió un contundente mensaje a quienes la critican, durante una entrevista a la revista Allure.

La famosa dejó claro que no se ha sometido a ninguna cirugía estética y por el contrario, le encanta envejecer y se siente orgullosa.

“Mi rostro está cambiando y me encanta que mi rostro esté cambiando y envejeciendo. La gente piensa que me hice un estiramiento facial. Dicen: ‘¿Qué le hizo a su rostro? Y yo como, sólo estoy envejeciendo! No significa que me hice una mala cirugía plástica. Esto es lo que sucede’” , dijo durante la entrevista.

Además destacó que debemos romper con los estereotipos de la sociedad y sentenció “creo que las mujeres quieren envejecer de una manera que les parezca correcta. Necesitamos ser un poco más empáticos con la forma en que todos atravesamos nuestro viaje”.

E incluso confesó que no es la misma de hace 20 años. “Me gustaría tener mi cuerpo de 25 años que puedo aventar contra la pared y ni siquiera lastimarme. Ahora, si no hago ejercicio durante tres días y vuelvo al gimnasio, no puedo caminar”, dijo.

Así la famosa mostró la realidad que viven todas, incluyendo a las celebridades, y es admirable que no recurra a cirugías, y acepte los años, algo que a muchos nos cuesta aceptar aún y nos acompleja.