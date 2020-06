La poderosa razón de Charlize Theron para permanecer soltera que demuestra que no es obligatorio tener una pareja

La presión social puede llevar a muchas mujeres a tener relaciones amorosas forzadas, pero la actriz Charlize Theron quiso levantar la voz al respecto y demostrar con su ejemplo que en la actualidad estar soltera es una decisión más que respetable.

La afamada ganadora del Oscar reveló en el programa de radio The Howard Stern Show, citado por Quién, que en su horizonte no visualiza tener una relación seria con nadie puesto que se encuentra entregada a su familia y muy tranquila.

Del mismo modo, la protagonista de "Bombshell" aclaró algunos rumores de su pasado, a lo que vida sentimental se refiere, demostrando que siempre ha sido una mujer independiente que no le tiene miedo a la soledad.

"Lo que hicimos fue salir juntos, fue exactamente lo que hicimos. Era una relación, claro. Teníamos una relación monógama, pero solo duró un año", comenzó a relatar sobre el tiempo que compartió sentimentalmente con su colega, Sean Penn, en 2015.

"Nunca vivimos juntos. Nunca pensé en casarme con él. No era algo así”, aclaró Charlize Theron, para luego dejar en manifiesto su radical postura sobre el matrimonio, algo que no le hace demasiada ilusión.

“En mi vida ahora mismo no hay espacio para que ocurra algo así. No hay esta cosa que me impulse a tener una relación romántica. Disfruto teniendo citas pero no sé si alguna vez podré volver a vivir con alguien", añadió al ser cuestionada.

"Para ser sincera, tal vez se tengan que comprar la casa a mi lado. No lo sé, no sé si voy a poder lidiar con eso de nuevo, soy demasiado vieja para eso", bromeó, sobre el poco deseo que tiene de volverse a enamorar.

Otra de las razones para ello es que según sus propias palabras, el proceso de adopción de sus hijos August y Jackson fue muy traumático, por lo que "supuso un daño emocional enorme".

