‘The real has come’: ¿quiénes son las parejas reales de los protagonistas del k-drama?

'The real has come' es uno de los k-dramas que arrasan actualmente en Netflix | (KBS)

Desde que se estrenó en Netflix, la comedia dramática surcoreana The real has come ha acaparado por completo el gusto de las audiencias en el mundo con una historia entrañable.

El éxito de la serie que sigue la relación falsa entre un obstetra y una embarazada soltera, además de otras historias sobre gestación y crianza, ha lanzado a la fama a sus actores.

Gracias a esto, el interés del público sobre la vida personal de los protagonistas y el resto del elenco ha crecido con su notoriedad y muchos se preguntan si sus corazones tienen dueño.

Las parejas en la vida real de los actores de The real has come

Por esto, a continuación, te contamos todo lo que se sabe sobre el estatus sentimental del talentoso reparto principal de esta exitosa producción disponible en la plataforma de streaming:

Ahn Jae-hyun

El intérprete tras Gong Tae-kyung aparenta estar felizmente soltero desde que finalizó su dramático divorcio con la actriz Koo Hye-sun, con quien estuvo casado desde 2016 hasta 2019.

Baek Jin-hee

La actriz detrás de Oh Yeon-doo parece encontrarse enamorada de su novio, el actor surcoreano Yoon Hyun-min, con quien la famosa mantiene un noviazgo admirado desde 2016.

Cha Joo-young

La estrella que personifica a Jang Se-jin se encuentra disfrutando de su vida soltera y enfocada en la construcción de su carrera en ascenso en el tenaz mundo del espectáculo surcoreano.

Jung Eui-jae

El talentoso actor que trae a la vida a Kim Jun-es otra de las luminarias de la reconoda serie coreana The real has come que presuntamente no mantiene una relación amorosa con nadie.

Choi Ja-hye

La artista de Gong Ji-myeong en la serie está dichosamente casada con un hombre llamado Cho Nam-woong desde 2010. De acuerdo a páginas coreanas, los esposos tendrían dos hijos.

Kim Sa-kwon

El famoso que da vida a Cha Hyun-woo es muy reservado con su vida personal, por lo que se desconoce si actualmente tiene pareja fuera de la serie o sigue esperando por el amor.