‘Con tacto especial’: esto es todo lo que debes saber sobre nuevo k-drama de Netflix

Netflix sabe del amor de sus suscriptores por las series surcoreanas. A causa de eso, la plataforma de streaming procura agregar nuevos k-dramas a su impresionante catálogo casi todas las semanas.

El último en aterrizar en la biblioteca del gigante de transmisión es Con tacto especial. El proyecto lleno de romance, comedia, misterio y fantasía llegó hace poco, pero ya está causando furor.

Por esto, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la nueva producción de Corea del Sur en el servicio digital. Desde la trama y el elenco, hasta la fecha de estreno de los siguientes episodios.

Póster oficial de la serie surcoreana 'Con tacto especial' | (JTBC)

¿De qué va la serie surcoreana Con tacto especial?

Con tacto especial (Behind Your Touch en inglés y 힙하게 en coreano) se estrenó por la señal de JTBC y Netflix el pasado 12 de agosto de 2023 y se transmite todos los fines de semana.

La serie sigue a Bong Ye-bun, una veterinaria de la tranquila ciudad de Mujin en Chungjeong-do que adquiere poderes psicométricos de manera inesperada durante una visita a una granja de vacas.

La noble Ye-bun puede ver el pasado de las personas o animales cuando toca su trasero. Un día, mientras investiga el alcance de esta habilidad, es arrestada por el detective Moon Jang-yeol.

Escenas de la serie surcoreana 'Con tacto especial' | (JTBC)

Él era un agente muy destacado en el equipo de crímenes violentos en Seúl, pero fue degradado a Mujin y ahora lucha por recuperar su reputación y volver a la fuerza policial de la capital.

A pesar de un primer encuentro desafortunado, Jang-yeol decide confiar cuando Ye-boon le habla de su poder para resolver sus casos porque ve en este la posibilidad de ganar su transferencia.

Juntos comienzan a investigar delitos menores y se vuelven más cercanos cada vez que resuelven uno, pero sus vidas se verán en peligro cuando intenten atrapar a un asesino en serie.

Escenas de la serie surcoreana 'Con tacto especial' | (JTBC)

A la par, aparecerá en sus vidas Kim Sun-Woo, un hombre que trabaja a en una tienda de conveniencia. Él tiene una sonrisa tierna y un trato amable, pero también tiene algo muy misterioso.

¿Quiénes conforman el elenco de Con tacto especial?

Con tacto especial está protagonizada con Han Ji-min como Ye-bun. La actriz es reconocida por sus actuaciones protagónicas en dramas como Rooftop Prince (2012) o la película Miss Baek (2018)

Han Ji-min como Ye-bun en la serie surcoreana 'Con tacto especial' | (JTBC)

El actor Lee Min-ki, a quien el público ha visto recientemente en series como Oh My Ladylord (2021) o My Liberation Diary (2022), se encarga de darle vida al apasionado Moon Jang-yeol en la ficción.

Lee Min-ki como Moon Jang-yeol en la serie surcoreana 'Con tacto especial' | (JTBC)

Mientras, el histrión y cantante Suho, famoso por formar parte del grupo de k-pop EXO, interpreta a Kim Seon-woo. El papel representa su regreso a la pantalla chica tras cumplir su servicio militar.

Suho como Kim Seon-woo en la serie surcoreana 'Con tacto especial' | (JTBC)

Joo Min-kyung (Bae Ok-hee), Yang Jae-seong (Jung Eui-hwan), Park Seong-yeon (Jung Hyeon-ok), Kim Hee-won (Won Jong-mook), Jung Yi-rang (Na Mi-ran) y Jo Min-guk (Bae Deok-hee) completan el elenco secundario.

Joo Min-kyung como Bae Ok-hee en la serie surcoreana 'Con tacto especial' | (JTBC)

¿Cuántos capítulos tiene Con tacto especial?

El drama escrito por Lee Nam-kyu y dirigida por Kim Sok-yun tendrá una duración de 16 episodios. Los primeros dos ya están disponibles en la plataforma de streaming Netflix para Latinoamérica.

¿Cuándo se estrenan el resto de los episodios de Con tacto especial?

Los próximos episodios de Con tacto especial se estrenarán cada sábado y domingo en el servicio digital. El gran desenlace de la producción será el próximo 8 de octubre en 2023.

A continuación, te dejamos una lista con la fecha de estreno de cada capítulo para que no te los pierdas:

Tercer capítulo : 19 de agosto de 2023

: 19 de agosto de 2023 Cuarto capítulo : 20 de agosto de 2023

: 20 de agosto de 2023 Quinto capítulo : 26 de agosto de 2023

: 26 de agosto de 2023 Sexto capítulo : 27 de agosto de 2023

: 27 de agosto de 2023 Séptimo capítulo : 2 de septiembre de 2023

: 2 de septiembre de 2023 Octavo capítulo : 3 de septiembre de 2023

: 3 de septiembre de 2023 Noveno capítulo : 9 de septiembre de 2023

: 9 de septiembre de 2023 Décimo capítulo: 10 de septiembre de 2023

10 de septiembre de 2023 Onceavo capítulo : 16 de septiembre de 2023

: 16 de septiembre de 2023 Doceavo capítulo : 17 de septiembre de 2023

: 17 de septiembre de 2023 Decimotercer capítulo : 23 de septiembre de 2023

: 23 de septiembre de 2023 Decimocuarto capítulo : 24 de septiembre de 2023

: 24 de septiembre de 2023 Decimoquinto capítulo : 7 de octubre de 2023

: 7 de octubre de 2023 Capítulo final: 8 de octubre de 2023

Escenas de la serie surcoreana 'Con tacto especial' | (JTBC)

¿Hay un tráiler de Con tacto especial?

Sí hay un tráiler de Con tacto especial. Netflix lanzó el avance oficial el pasado 20 de julio y resume la premisa de la historia con sus tres protagonistas a la perfección.