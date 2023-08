Galilea lleva a su ‘novio’ de viaje: desde la fiesta de LCDLF a unas lujosas vacaciones

La casa de los famosos terminó pero dejó mucho de qué hablar y no sólo de Wendy Guevara o Nicola Porcella sino también de Galilea Montijo.

‘La Gali’ fue la conductora estrella del reality show y si bien a lo largo de las transmisiones su belleza y vestuarios fueron tema de conversación, la fiesta final que organizó para celebrar el triunfo de Wendy se volvió tendencia por muchas razones.

Galilea Montijo Después de LCDLF la conductora ha tomado unas merecidas vacaciones

La conductora invitó a “la crema y nata” de Televisa pero el modelo español Isaac Moreno robó los reflectores. Para muchos resultó una gran sorpresa verlo pues desde que se dispararon los rumores de noviazgo con Galilea tras el divorcio de Fernando Reina, no se habían dejado ver juntos en público.

Aunque no hay fotos de ambos, sí llegaron juntos y el hecho de que por fin se dejaran ver en el mismo lugar reforzó que la conductora le ha dado una nueva oportunidad al amor.

Isaac Moreno El español ha dado de qué hablar por su relación con Galilea Montijo (Instagram)

El español publicó una foto en donde sale junto a Manuel Turizo y también un video en el que muestra el foro en donde se llevó a cabo la celebración. Cabe destacar que en la misma publicación hay un comentario de Galilea Montijo en el que le dice: “Flipa mi niño” y le pone besitos y corazones, a lo que este respondió con “Flipa mi niña!! Moquitooooo” y corazones.

La romántica escapada de Galilea Montijo

Después de ser captados llegando juntos a la gala de La Casa de los Famosos México, la pareja no ha dejado de dar señales en redes sociales de que su amor va viento en popa.

Desde hace unos días ambos han estado haciendo publicaciones en el mismo resort de playa, ubicado en Los Cabos, Baja California, México.

Es sabido que la conductora no pierde la oportunidad de escapar de la Ciudad de México para reponer energías luego de una temporada de mucho trabajo y así lo ha hecho sólo que esta vez ha estado muy bien acompañada.

Galilea Montijo La tapatía ha subido la temperatura con sus fotografias en la playa (Instagram)

Una de las primeras publicaciones fue una sensual fotografía en la que Galilea posa frente a la ventana, resaltando su escultural figura en traje de baño entero y a contra luz.

Ahora, la conductora ha sorprendido con otra serie de fotografías posando en un balcón, luciendo un mini short con estampado tribal, top y sombrero. Sin duda los 42 años le han venido de maravilla pues luce mejor que nunca.

Galilea Montijo Mucho se ha especulado sobre la relación de la conductora con el modelo español (Instagram)

Por su parte, Isaac Moreno ha estado haciendo varias publicaciones en el mismo lugar. En una de las series de fotos que compartió hace unos días aparece en una bañera.

Sin embargo, han sido las historias de Instagram en el gimnasio, con lo que delata que se trata del mismo resort donde está Gali, pues se ve la estructura del lugar.

Isaac Moreno El español se dejó ver en lo que parece el mismo lugar en el que Gali está vacacionando (Instagram)

Galilea ha sido criticada por superar “muy rápido” su divorcio

Galilea estuvo casada por 11 años con Reina y aunque aclaró que dieron fin a su matrimonio bajo “los mejores términos”, algunos no desaprovecharon la oportunidad de criticarla por “superar demasiado pronto” la ruptura.

Fue a mediados de mayo que la conductora fue captada en una situación “comprometedora” con Isaac Moreno. La agencia Productos 69 sacó a la luz una serie de fotografías en las que aparece Galilea Montijo con el español Isaac Moreno disfrutando de la paradisiaca isla de Holbox en donde también estaba su amigo, el maquillista Alfonso Waithsman.

La tapatía siempre se ha caracterizado por no dejarse de nadie y aprovechó una de las emisiones del programa Hoy para responder con ironía a las especulaciones: “¡Qué gachos! sí me divorcié, no me escapé”, dijo.