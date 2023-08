El dorama que nos recuerda que mamá puede reemplazar a cualquiera pero ella no puede ser reemplazada

Netflix cada vez se luce más ampliando su catálogo de series coreanas (popularmente conocidas como doramas o k-dramas) ofreciendo títulos para todos los gustos. Ya sea que te interesen las historias de amores bonitos, las comedias ligeras, los dramas de suspenso o de fantasía, siempre encontrarás uno que te atrapará de principio a fin.

Ahora ha llegado al TOP 10 Global uno de los doramas que desperará un sin fin de emociones en tu corazón. Se trata de La buena mala madre (The Good Bad Mother) y aunque la trama parece enredada, está llena de valiosas lecciones.

La buena mala madre Un dorama que está tocando corazones (Netflix)

¿De qué trata ‘La buena mala madre’?

La nueva serie de Netflix desafía el género pues a veces es una comedia, a veces es un drama y a veces una historia absurda pero que te conmueve hasta las lágrimas.

Es la historia de un hijo que busca venganza por el asesinato de su padre, tres décadas antes, pero también es la historia de una madre y un hijo que intentan reconciliarse después de un devastador accidente. Hay drama judicial y también mucho melodrama, sin mencionar algunas secuencias de acción sorprendentemente fuertes junto con episodios de humor absurdo que amenazan con descarrilar el programa por completo.

La buena mala madre Un dorama que vale la pena ver (Netflix)

En el fondo, es una historia sobre una madre que va demasiado lejos para darle una buena vida a su hijo, y sin duda te hará pensar mucho en cómo una madre puede reemplazar a cualquiera pero ella no puede ser reemplazada.

Ésta se ha convertido en una de las series coreanas más recomendadas y en redes sociales, internautas han estado reaccionando a ella. “La Buena Mala Madre es una serie inspiradora. Cualquiera debería verla”; “amás, jamás en la vida había llorado tanto viendo un kdrama como con “la buena mala madre” verdaderamente en cada capítulo soy un mar de lagrimas, lo más bonito que he visto”; “he estado todo el día viendo la buena mala madre, siento que el final me va a destrozar el corazón also el clima triste y lluvioso de hoy no me ayuda ando”, “Si no miraron ninguna serie coreana, denle una chance a La Buena Mala Madre en Netflix, muy buen guión, excelentes actuaciones , mucho drama, algo de acción, suspenso y comedia!”, se lee.

La buena mala madre Este kdrama ya se ha convertido en uno de los favoritos (Netflix)

El sacrificio de una madre por sus hijos

Como única proveedora de su hijo, Young-soon llevó su poder a un nivel cruel, obligándolo a sacrificar su infancia para poder convertirse en su definición de éxito. Y finalmente, consiguió su deseo; él tiene éxito, pero está en el equipo equivocado y él mismo es corrupto y cruel, trabajando para el hombre más poderoso pero inmoral de la tierra.

La buena mala madre El dorama está ocupando los primeros lugares (Netflix)

Esa sería realmente una historia suficiente para mantener a la audiencia interesada, pero también hay una metáfora subyacente sobre los cerdos (sí los cerdos). Young-soon es una criadora de cerdos y desde el inicio explica que en realidad son animales limpios e inteligentes, pero años de haber sido vistos como sucios y agresivos. Sus vecinos la rechazan constantemente, lucha por salir adelante y también es incomprendida.

Al igual que con cualquier relación madre-hijo, Young-soon y Kang-ho no siempre están de acuerdo, ni se entienden todo el tiempo, pero hay un amor claro e inconsciente en cada interacción que comparten con entre sí.