Blake Lively y Cynthia criticadas por lucir “perfectas” tras dar a luz y no mostrar lado “real de la maternidad”

Blake Lively y Cynthia Rodríguez tienen algo en común y es que, aunque una es actriz y la otra conductora y cantante, tuvieron a sus bebés este año.

La actriz dio a luz a su cuarto hijo en febrero de este año y Cynthia el pasado 3 de agosto a su primer hijo León, y ambas se han mostrado a través de las redes.

Sin embargo, muchos las han criticado por mostrarse “perfectas” en su post parto, dejando ver un lado muy superficial de la maternidad, y no el lado más real.

Critican a Blake Lively y Cynthia Rodríguez por lucir “perfectas” en su post parto

Blake Lively ha compartido fotos en su Instagram en las que aparece muy elegante, chic y moderna, con atuendos espectaculares, presumiendo la figura divina que tiene en su pos parto y mostrándose maquillada, peinada y producida.

De hecho, recientemente, compartió fotos de una campaña en las que aparece en bikini de dos piezas en la piscina, con lentes, dos colas y luce muy sexy y hermosa, pero esto ha indignado a muchas mujeres.

“O sea y a solo meses de dar a luz se ve tan bien, que crueldad”, “esto es injusto para las mamás, porque después de tener a un bebé no nos vemos así”, “siempre quieren hacer ver que son perfectas, o sea tuvo un hijo y se ve así, ninguna mujer en la vida”, “si muy linda y todo pero ojalá se mostrara real como queda uno tras dar a luz no así”, fueron algunas de las reacciones a las fotos de la actriz.

Por su parte, Cynthia Rodríguez se ha mostrado maquillada, con looks muy elegantes, y con el cabello secado y espectacular a solo días de dar a luz a su primer bebé León, lo que ha indignado a muchas.

De hecho, recientemente compartió una foto en la que aparece modelando con su hijo en brazos, y se ve como una diosa, pero en lugar de alabarla, la han criticado.

Cynthia Rodríguez La conductora posó muy hermosa con su hijo León por primera vez (@cynoficial/Instagram)

“O sea no la he visto natural, sin maquillaje, con el cabello recogido, nada, siempre sale perfecta”, “esta solo quiere mostrar que es una mamá perfecta, de revista de portada de película, por qué no dejas ver el lado real de la maternidad”, “Cynthia me tienes muy decepcionada, así de perfectas no nos vemos las mamás a una semana de dar a luz, ojala fueras más consciente”, y “ojalá todas nos viéramos así pero es mentira, y eso es lo que quiere vender”, fueron algunos de los comentarios.

Cada mujer es libre de mostrar lo que quiera en sus redes, y nadie debería juzgarlas por dejar ver este lado de sus vidas. Sin embargo, las críticas no paran y es momento de detenernos.