Blake Lively tiene los trajes de baño ideales para nuevas mamás: sus diseños más chic

Desde que saltó a la fama mundial encarnando a Serena van der Woodsen en la exitosa serie Gossip Girl, Blake Lively se ha consagrado como una las actrices más chic en todod Hollywood.

Ya sea que vaya a la alfombra roja o a una salida familiar con su esposo, Ryan Reynolds, la intérprete siempre causa furor con sus propuestas de estilo orquestas enteramente por ella misma.

El hecho de que no haya ningún estilista detrás de sus looks probablemente explica por qué sus elecciones de estilo no solo son elegantes y realistas, sino también muy sencillas de recrear.

En los últimos días, la famosa le dio la bienvenida a la temporada de verano y no perdió la ocasión de dar clases de estilo. No obstante, esta vez sus elecciones de moda inspiraron más a un sector.

Blake Lively luce el traje de baño perfecto para nuevas mamá

Y es que la famosa ha llevado los trajes de baño ideales para llevar después de tener un bebé. A continuación, te mostramos, los modelos que ha portado estos días de calor.

Blake Lively (Instagram)