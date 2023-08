¿Sam estuvo con Britney Spears por interés?: en medio del divorcio él le da “golpe bajo”, pero ella se defiende

La relación entre Britney Spears y su esposo Sam Asghari llegó a su fin a poco más de un amo de matrimonio, y así lo dieron a conocer los medios estadounidenses TMZ y Page Six la tarde de este miércoles.

Esto tomó por sorpresa a algunos y a otros no tanto, pues aseguran que en los últimos meses ya no se veían juntos ni felices.

Pero, además, han comenzado a criticar al modelo y actor y le dicen que solo estuvo con la cantante por años por interés, para quitarle su dinero y aprovecharse de ella.

Sam Asghari estaría pidiendo una millonada a Britney Spears para divorciarse y no divulgar sus secretos, pero ella se defiende

Según el medio Page Six, Sam Asghari quiere que su aún esposa, Britney Spears, le pague más de lo que se estipula en su acuerdo prenupcial, esto a cambio de quedarse callado y no divulgar sus secretos.

El medio asegura que el actor de 29 años “está intentando negociar concesiones más allá de su acuerdo prenupcial y está amenazando con hacer pública información extremadamente vergonzosa sobre Britney, a menos que le paguen”.

“Claro desde un inicio ese fue su plan”, “ese hombre es un vividor, solo estuvo con ella para poderle sacar este dinero”, “ahora dice que ella le fue infiel y no se que más, no haya que inventar para sacarle dinero”, “que vergüenza este hombre, siempre lo que quiso fue su dinero”, y “pobre Britney, espero que no deje que él se salga con la suya”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sam pidió el divorcio de la famosa celebridad este miércoles y citó “diferencia irreconciliables” entre las causas, y según reveló TMZ está pidiendo además d e más de lo que estipula el acuerdo prenupcial, que Britney le pague “manutención del cónyugue” y los honorarios de sus abogados.

Sin embargo, la cantante no planea dejarse y se defiende, y es que contrató a la gran abogada de divorcios, Laura Wasser, y no se quedará de brazos cruzados, ni planea darle a Sam todo lo que pide.

La cantante y el actor firmaron un acuerdo prenupcial días antes de su boda en junio de 2022 y una fuente aseguró que el dinero que Britney ganó antes de la boda “está protegido”.

La cantante tendría un patrimonio neto de 70 millones de dólares, de lo que se le ha ido gran parte en la manutención infantil de sus hijos, y ahora Sam quiere sacar parte de ese dinero según los informes.