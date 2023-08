El bótox y sus peligros: Britney Spears y los serios problemas que le ocasionó en el rostro

El bótox se ha convertido en uno de los procedimientos estétitos más usados por las mujeres y sobre todo por las famosas que quieren lucir más jóvenes y disimular las arrugas.

Sin embargo, es peligroso, y Britney Spears lo evidenció recientemente al contar la terrible experiencia que tuvo al colocarse bótox en el rostro.

La cantante es una mujer sin filtros ni temores a contar su verdad, y a través de sus redes se atrevió a hablar de lo que pocas mujeres hablan, los peligros del bótox.

Britney Spears cuenta los problemas que tuvo al inyectarse bótox y muestra la dura realidad

Britney Spears publicó un video en su cuenta de Instagram en el que mostraba cómo quedó su rostro tras aplicarse bótox y se sinceró con sus seguidores del mal momento que estaba viviendo tras ello.

“Me puse bótox y no estaba muy contenta con eso porque me hinchó la frente e hizo que la pesadez de mis párpados se cayera, literalmente parecía que alguien me golpeó y pagar tanto dinero para parecer que alguien te golpeó durante las primeras dos semanas (…) ¿Cuál es el punto?” , dijo la famosa en el video.

Y además escribió “OK... así que tal vez en una película como “Just Go with It” donde las cejas de esa chica están desordenadas, eso es divertido. Pero no en la vida real. Lloré y luego dije, ¿cuándo va a desaparecer esto? “Oh, solo dale una semana o dos”. A veces los nervios actúan de esa manera y tienen un efecto inverso, y yo digo: “¡Parece que alguien me dio una paliza!”. A LA MIERDA BOTOX, es horroroso!!!”.

Por otro lado, destacó que para ella es mejor el SiO, que definió como una masilla que se pega, y es lo que estaba usando en el video.

“Simplemente levanta mi frente sin todas esas agujas y el costo. Tal vez, por casualidad, están usando demasiado bótox y haciendo que tus ojos se caigan y parezca que alguien te golpeó. ¿Pagar cuatro mil dólares? No tiene ningún sentido en absoluto. SiO, mis amigos, SiO”, destacó la cantante.

Además, existen otros riesgos que puedes sufrir al inyectarte bótox de los que nadie habla como dolor, hinchazón o moraduras en el sitio de la inyección, sequedad en los ojos o lagrimeo excesivo, dolor de cabeza, síntomas parecidos a los de la gripe.

Así la famosa muestra una realidad que pocas mujeres y sobre todo famosas se atreven a mostrar, y es que el bótox no es bueno, es peligroso, y existen muchas otras formas más seguras de lucir más joven y hermosa.