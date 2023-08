¿Referencias satánicas? Karol G no se aguantó y aclaró todo sobre su canción

La artista colombiana Karol G está en la cúspide de su carrera y este 2023 es su año del éxito, pues ha logrado materializar varios de sus sueños, como el de hacer una canción al lado de su ídolo Shakira, así como conocer a Rihanna y Alicia Keys. A eso se le suma que se presentó por primera vez en los programas de Estados Unidos, “Today show” y “Saturday nigth”.

También posó para las revistas GQ, Elle y esta semana salió en la portada de Rolling Stone. “La Bichota” lanzó en febrero su álbum Mañana será bonito y con este hizo historia al posicionar como la primera mujer en conseguir el puesto número uno de las listas de Estados Unidos con un álbum 100% en español.

El pasado 31 de julio, la artista urbana anunció que el 11 de agosto lanzaría al mercado su último trabajo “Mañana será bonito (Bichota season)” e iniciaría su gira. Pero algo llamó la atención: ella vestía de bikini negro (algo inusual) e hizo algunos gratis en el piso, los dibujos eran unos de un pequeño ángel en forma de demonio, así como un corazón con cuernos.

De inmediato los internautas reaccionaron: “Dios te perdone, perdiste por completo tu esencia 😢. Promoviendo cosas satánicas, deja que el omnipotente te pase la mano”, “Estás satanizando tu carrera, tienes una canción salmo 91, cuando no tiene nada que ver con Dios, solo engañas a la gente y la quieres adoctrinar” y “No me gusta para nada, no se debe utilizar la biblia algo tan sagrado para este tipo de canciones y asociadas a esas imágenes”.

¿Karol G satánica?

Este miércoles 16 de agosto, la intérprete “200 copas” usó su cuenta en Instagram para interactuar con su audiencia y les pidió que le hicieran una pregunta. Fueron muchas, aunque una llamó la atención, pues nuevamente la acusaron de tener un pacto con Lucifer, y ella rompió el silencio.

Karol G La cantante afirmó es le es fiel a Dios. (Instagram @karolg)

“Por favor, aclara lo de S91. ¿Es real que estás haciendo referencias satánicas?” le preguntó un usuario, y ella no dudó en contestarle: “Creo profundamente en Dios. Yo y toda mi familia. Creo en los milagros y en la alegría... Paren esos cuenticos de que a la gente le va bien porque hicieron un pacto no sé con quién o porque pertenecen a un grupo raro de no sé qué. A la gente que trabaja duro, que se esfuerza y que hace las cosas con amor les va muy bien en la vida”, le escribió en una historia al fan.

En mayo de este año, un pastor evangélico afirmó que la canción “Mi cama”, que interpreta junto a J. Balvin, tiene un mensaje oculto ya que cuando lo reprodujo al revés decía: “Oh, sí. Satán lleva su cuerpo contigo”.