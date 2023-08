Karol G y el himno antipatanes con el que nos advierte no quedarnos con amores a medias

Ésta ha sido una buena temporada para Karol G pues cada vez suma más éxitos en su carrera, incluyendo el dueto con Shakira y su participación en la película ‘Barbie’ con la canción “Waititi”, donde además fue la única latina.

La Bichota ha demostrado lo lejos que ha llegado en su carrera, siempre auténtica y lista para asumir nuevos retos.

Eso sí, uno de los baches más grandes que enfrentó fue la relación con Anuel AA, quien ahora ha demostrado ser uno de los exes más tóxicos del espectáculo.

Karol G La Bichota estuvo con Anuel AA por más de dos años (Instagram)

Karol cayó en una relación con alguien que no la merecía y aún con la ruptura, los problemas siguieron pues entre indirectas y burlas, el cantante ha demostrado que no supera a la colombiana y que le molesta que ésta tenga una relación con Feid.

Mientras Karol ha tratado de avanzar y rehacer su vida entre su música y su ahora confirmado noviazgo, Anuel sigue haciendo movidas que ya han sido catalogadas de “mal gusto” y que lo han puesto a él como un narcisista y ex tóxico.

Hace unos meses, el rapero lanzó la canción “Mejor que yo”, haciendo referencia a la relación de Karol G con Feid. Posterior a esto apareció con una camiseta en la que se lee “Estás con Feid pero sabes que eres mía”.

Anuel AA El rapero lanzó más indirectas a Karol G (Instagram)

Un ex que no te supera puede ser perjudicial para ambas partes pero sin duda, quien recibe el acoso puede sufrir aún más las consecuencias a corto y largo plazo. Sus acciones pueden hacerte sentir atrapada y sin valor porque intentará dañar tu autoestima para que no puedas avanzar.

Por fortuna siempre hay una salida y lo mejor llega. Así lo ha dejado claro Karol G a través de una nueva y poderosa canción.

El himno antipatantes de Karol G

A ritmo de Tex-Mex, ‘La Bichota’ lanzó el tema “Mi ex tenía razón”, el cual tiene un poderoso significado. Si bien nunca menciona a “ese ex”, todos sabemos que se trata de Anuel AA, quien no ha dejado de dedicarle canciones.

Karol G La Bichota demuestra que no se deja de nadie (Instagram)

Karol quiso homenajear a la desaparecida cantante Selena Quintanilla y de paso recordarnos que nunca debemos conformarnos con quien nos quiere a medias y que nos hace menos.

“Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor”, dice una de las frases más poderosas que hace referencia a que después de Anuel, Karol encontró un amor que le hace mejor.

La colombiana ha estado en una relación con el cantante Feid desde hace unos meses y no ha temido en gritar su amor por él en esta canción.

“Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía. Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices “mi amor””, canta.

Karol G La Bichota está triunfando con su música

A través de essta canción, Karol agradece la llegada de este nuevo amor que por fin la hace sentir bonita y la trata bien.

“Todo me gusta al lado de ti. En la fila no me tratan como en Fendi. Y soy un maquinón, pero me tenían empty. Me sentía fea como Betty y ahora soy pretty. En la disco bajándome la botella ‘e Moët”.

Mereces quien te quiera por completo

Karol G La colombiana está en su mejor momento con nueva música (Instagram)

Es fácil acostumbrarse a amores a medias que terminan haciendo que pierdas de vista tu propio valor. Esos son los amores más peligrosos porque te envuelven en una red de decepciones de las que no es fácil salir.

Mereces alguien que te hable con respeto y cariño, alguien que te ponga primero, que te de el mundo y te aprecie por todo lo que eres. Si el otro no quiere comprometerse, no vale tu tiempo. No es justo darle tu tiempo a alguien que no está dispuesto a crecer contigo. Quien te ame, lo hará intensamente y por completo. Será constante, no sólo cuando las cosas vayan bien, sino también cuando vayan mal. La vida no es perfecta y en toda relación existen altibajos pero si es la persona adecuada para ti, estarán juntos por encima de cualquier obstáculo.