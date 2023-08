“Que niña tan vacía y mimada”: hija de Salma Hayek confiesa a quién le reza y no es a ningún santo

Salma Hayek es una de las actrices más famosas de México, que llegó a Hollywood a triunfar, y aunque a sus 56 sigue triunfando, su hija es constantemente criticada.

La famosa tiene una sola hija, Valentina Pinault, y ahora que es adolescente la joven aparece más con ella constantemente y tiene sus redes, pero generalmente la llenan de críticas por sus looks, estilo y hasta su físico.

A sus 15 años la hija de la actriz tiene un estilo moderno y chic, y lleva su cabello rubio con mucha clase, pero la han acusado de hacerse los labios y ahora protagoniza una nueva polémica.

Te recomendamos: ¡Se deshizo en halagos! El dulce gesto de Salma Hayek hacia una de las ex de su esposo

Y es que la revista Vogue publicó un video de la actriz y su hija de hace un año cuando las entrevistaron, donde la joven confesó a quien le reza, generando rechazo.

Hija de Salma Hayek revela a quién le reza y la critican en redes

En el video en el que aparece Salma Hayek con su hija, la joven de 15 años muestra una vela con la imagen de la cantante Lana del Rey.

“ Porque le rezo a Lana del Rey” , dijo la joven, demostrando que es fan de la famosa cantante, pero causando indignación.

“Le reza a Lana del Rey??? 😮 what? Que triste ella es solo una humana que cosas”, “que niña tan rica y mimada, que ridiculez”, “que niña tan vacía”, “Vamos mal, no se le reza a nadie más que a Jesucristo. Me encanta Lana Del Rey. Por la música es otra cosa”, “🤢 Le reza a otra Iluminati bravo”, “jaja pobre niña rica !!!”, y “que vergüenza esta niña, puras estupideces dice”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Te recomendamos: Comiendo tacos y sin arreglar: 5 veces que Salma Hayek mostró que somos reales y no perfectas

No es la primera vez que la joven está en medio de la polémica. Sin embargo, ella ha demostrado que no le importa que la critiquen, es feliz y no dejará de ser quien es.