Biógrafo de Obama expone las cartas del expresidente donde habla de sus perturbadoras fantasías sexuales

Barack Obama ha quedado en el ojo público luego que se conociera el contenido de las cartas que solía escribirle a su entonces novia Alex McLean en la década de los 80 cuando él tenía 21 años. La joven con la que compartió durante su año en Occidental College en los Ángeles llegó a redactar los párrafos.

Aunque durante su mandato como presidente de Estados Unidos dejó claro que era un aliado de la comunidad LGBT+, luego de supervisar la ley que aprobaba el matrimonio en personas de un mismo género, ha sido el biógrafo David Garrow quien reveló que Obama era mucho más que eso, ante las impactantes declaraciones que llegó a hacerle a su exnovia a través de las misivas.

Pese a que él mismo le llegó a mencionar que no deseaba que se diera conocer el contenido de las misivas, finalmente se ha conocido la explosiva relación que tuvieron y la agitada vida sexual que seguramente llegó a tener el exmandatario.

Las confesiones más secretas de Barack Obama a su exnovia

Durante una extendida entrevista con la revista Tablet, Garrow se encargó de lanzar sorprendentes secretos de Obama sobre sus primeras memorias de Obama y las fantasías sexuales que confesó en una carta a una ex novia sobre tener relaciones sexuales con hombres.

“En cuanto a la homosexualidad, debo decir que creo que es un intento de sustraerse al presente, un rechazo quizás a perpetuar la farsa interminable de la vida terrenal. Verás, hago el amor con hombres todos los días, pero en la imaginación”, escribió Obama.

🇺🇸 | Barack Obama le dijo a su ex Alex McNeal: 'Hago el amor con hombres todos los días, pero en la imaginación', según una carta de 1982 pic.twitter.com/KxvA98vdR0 — Jefe Hispano (@JefeHispano) August 12, 2023

Barack podría no solo haber hablado su bisexualidad en teoría, si no en la práctica, pero también se mostró tan abierto al identificarse como no binario en la carta.

“Mi mente es andrógina en gran medida y espero hacerlo más hasta que pueda pensar en términos de personas, no de mujeres en oposición a hombres. Pero, al volver al cuerpo, veo que me he hecho hombre, y físicamente en vida, elijo aceptar esa contingencia”, agregó.

Al parecer, el político solo se apegó al sexo con el que nació pero su mentalidad iba más allá, por lo que seguramente si hubiera crecido en las nuevas generaciones se hubiera identificado abiertamente.

“Cuando Alex (McLean) me mostró las cartas de Barack, redactó un párrafo en una de ellas y simplemente dijo: ‘Se trata de la homosexualidad’”, explicó Garrow, quien decidió pedirle ayuda a su amigo Harvey Klehr para buscar entre los archivos de la Universidad de Emory, donde se guardaban las cartas.

Klehr copió las citas a mano, antes de compartirlas tanto con Garrow como con el Correo de Nueva York.