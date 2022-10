Michelle y Barack Obama siguen juntos desde la universidad: fotos que cuentan su historia

Michelle y Barack Obama al llegar a la Casa Blanca se convirtieron en la pareja de más alto perfil del planeta, pero su historia es la de dos personas que se enamoraron, se casaron y formaron una familia como lo hacen cualquier mortal en el mundo.

Pero el poder, la elegancia, la paciencia, la humildad y la bondad mostrada por ambos cuando llegaron a la presidencia, hizo que el ciudadano de a pie los idealizara.

En diversas entrevistas, ambos han dejado claro que son una pareja normal y que han experimentado altibajos como cualquiera.

Su historia está cargada de honestidad y franqueza, pero sobre todo de una convivencia que no fue nada fácil y que ha perdurado en el tiempo, ya tienen 33 años juntos.

No salgo contigo hasta que...

Se conocieron en 1989 cuando ambos trabajaban en una firma de abogados de Chicago. Michelle era la tutora de las pasantías de Barack antes de regresar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard en otoño.

Explicó la ex primera dama en una entrevista a ABC Noticias que ella no tenía tiempo para pretendientes. “Sabía lo que quería, y lo que quería no era a Barack... o eso creía”.

“Yo fui a Harvard y él fue a Harvard, y la empresa pensó: ‘Oh, conectaremos a estas dos personas (…) Entonces, ya sabes, hubo un poco de intriga, pero debo decir que después de aproximadamente un mes, Barack, aproximadamente un mes después, me invitó a salir y pensé que de ninguna manera. Esto es completamente hortera”, explicó Michelle.

Barack dijo al portal de oprah.com que invitó varias veces a Michelle para salir, pero ella no quería porque “soy tu asesora, no es apropiado”, le dijo.

El expresidente le ofreció renunciar a su trabajo y allí fue que Michelle accedió a salir con él.

Discordia al hablar de matrimonio

Ambos aseguraron que hablar de matrimonio era motivo de discordia entre los dos: “Ella estaba bastante convencida de que quería casarse, mientras que él no estaba convencido de la necesidad de hacerlo”, según el libro escrito por Michelle Obama.

Mientras salían a cenar a uno de sus lugares favoritos, el restaurante Gordon de Chicago, contó Michelle, “el mesero puso una fuente frente a mí con una cajita con un anillo en medio de la discusión, Barack abrió la caja y dijo: ‘Eso debería hacerte callar’”.

Michelle y Obama se casaron en octubre de 1992, tienen dos hijas, Sasha y Malia Obama y son una pareja ejemplo de amor y valores familiares.

30 años juntos

Este 3 de octubre, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, publicó en sus redes sociales una foto de ambos en una playa y la de su matrimonio hace 30 años y escribió un bello mensaje a Michelle para recordar esa fecha memorable.

“Miche, después de 30 años, no estoy seguro de por qué te ves exactamente igual y yo no. Sé que me gané la lotería ese día, que no podría haber pedido una mejor compañera de vida. ¡Feliz aniversario, cariño!”, escribió en su Instagram.

Michelle también dedicó un mensaje a su esposo: “¡Feliz aniversario al hombre que amo! Estos últimos 30 años han sido una aventura, y estoy agradecido de tenerte a mi lado. Por una vida juntos. Te quiero”.

Los seguidores de Obama y Michelle dejaron expresiones de cariño y admiración a la pareja en sus cuentas de Instagram que celebró este aniversario frente al mar.

“Hombre oh hombre este es el tipo de contenido que alimenta el alma para todos aquellos que lo ven”, “¡Los extrañamos a los dos! ¡Deseando a toda tu familia todo el amor del mundo!”, “Feliz aniversario a mí siempre presidente y para siempre primera dama”, son algunos de los mensajes que recibieron los Obama en Instagram.