No solo ‘Heartstopper’: 5 series y películas en donde Kit Connor ha conquistado con su talento

Kit Connor saltó a la fama mundial dando vida al adolescente Nick Nelson en Heartstopper, una exitosa serie juvenil de Netflix, basada en la novela gráfica de Alice Oseman, que se estrenó en 2022.

No obstante, aunque la producción LGBT es la producción más importante de su carrera hasta la fecha, el actor nacido en Londres no era ningún novato cuando se ganó el papel que cambió su vida.

Así ha sido la carrera de Kit Connor, la estrella de Heartstopper

Aunque se dio a conocer en su juventud, Connor comenzó su carrera actoral en su niñez. Su debut en la actuación la tuvo a los nueve años con un rol en un episodio del programa Chickens en 2013.

Al año siguiente, el entonces novel intérprete se estrenó en la pantalla grande en la piel de Tom en la película Get Santa. Desde entonces, no ha parado de trabajar tanto en cine, televisión y teatro.

En algunos proyectos ha tenido mayor protagonismo que en otros, pero en todos Kit ha demostrado que no es solo un rostro bonito, sino también un actor muy talentoso, versátil y apasionado.

Por eso, a continuación, repasamos cinco producciones en las que el histrión de 19 años de edad probó sus dotes artísticas desde temprana edad y fue pavimentando su camino hacia el éxito.

War & Peace (2016)

The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society (2018)

Rocketman (2019)

Little Joe (2019)

La materia oscura (2019–2022)