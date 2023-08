Parejas reales del elenco de ‘Heartstopper’: dos actores de la serie están casados

Nick Nelson y Charlie Spring al fin están de regreso. La segunda temporada de la serie juvenil Heartstopper aterrizó en Netflix este jueves 3 de agosto con una trama cargada de más romance.

La nueva entrega de la serie de drama y romance adolescente, basada en la novela gráfica homónima creada por Alice Oseman, sigue a Nick y Charlie mientras se adaptan a su nueva relación.

Joe Locke y Kit Connor derrochan química en el set de la serie 'Heartstopper' | (Netflix)

Asimismo, la producción aplaudida por su representación de la comunidad LGBT+ también sigue las historias de Tara y Darcy, Tao y Elle y otros de los nuevos personajes que se unen en esta temporada.

En la vida real, así como los jóvenes protagonistas y sus entrañables amigos en esta trama, muchos de los actores detrás de estos personajes también viven sus propios romances de ensueño.

'Heartstopper' cuenta con un elenco muy inclusivo| (Netflix)

Las parejas en la vida real del elenco de Heartstopper

Por eso, a continuación, te contamos el estatus sentimental de las estrellas de esta exitosa producción que ha logrado clavarse en los corazones de los usuarios en la plataforma de streaming.

Joe Locke

Aunque ha sido vinculado con sus compañeros Kit Connor y Sebastian Croft, el actor de Charlie parece estar soltero y en busca del amor pues tiene un perfil en una app de citas, reportó The Sun.

Kit Connor

El histrión de Nick es muy reservado con su vida y se desconoce su estatus sentimental, pero desató rumores de romance con Maia Reficco luego de ser captados tomados de la mano el año pasado.

Yasmin Finney

La estrella tras Elle confesó estar felizmente soltera en una entrevista a Elle. Asimismo, confesó que, sí sale en citas y las disfruta, pero las cree abrumadoras y no necesita un hombre para “completarla”.

William Gao

El artista tras Tao no comparte ni habla sobre su vida amorosa, por lo que es incierto si actualmente se encuentra en una relación en privado o simplemente está esperando por el amor de su vida.

Tobie Donovan

El intérprete de Isaac es otro de los integrantes del elenco de Heartstopper que no exponer sus experiencias amorosas. No obstante, aparenta estar disfrutando de su soltería por los momentos.

Corinna Brown

La artista que da vida Tara en la exitosa serie de Netflix también es hermética con su intimidad; sin embargo, todo apunta a que se encuentra enfocada en su carrera y no en cuestiones amorosas.

Kizzy Edgell

La luminaria de Darcy es abiertamente queer, pero prefiere mantener sus romances en privado y no se sabe si su corazón está ocupado. En Instagram, solo sube fotos de su trabajo y amigos.

Sebastian Croft

El artista detrás de Ben se reserva los detalles de su vida y supuestamente está soltero. En cuanto a su cercanía con Joe Locke, tal como se mencionó, ambos aparentan ser solo grandes amigos.

Rhea Norwood

A juzgar solo por sus publicaciones en redes sociales, la famosa tras Imogen actualmente tendría el corazón desocupado y la mente enfocada en el siguiente paso en su carrera en el medio artístico.

Fisayo Akinade

El actor del maestro Ajayi es muy hermético con su vida personal, no ha dado entrevistas hablando al respecto y tampoco tiene redes sociales verificadas, así que no se sabe si está soltero o no.

Jenny Walser

El corazón de la actriz de Tori parece no tener dueño en el presente, pero seguramente compartirá a sus seguidores cuando la situación cambie porque es abierta a mostrar su vida en redes sociales.

Cormac Hyde-Corrin

La sentimental del actor y aspirante a director que interpreta a Harry en Heartstopper es un verdadero misterio, pero todo sugiere a que está centrado en la construcción de su carrera artística.

Olivia Colman

La ganadora del Oscar detrás de Sarah Nelson está felizmente casada con el escritor Ed Sinclair desde 2001. Los esposos tienen tres hijos juntos: Finn, Hall y una hija cuyo nombre no fue revelado.

Bel Priestley

La intérprete de Naomi es otra de las estrellas de la segunda temporada de Heartstopper que parece estar soltera.

Ash Self

El galán tras Felix también aparentar estar viviendo la vida al máximo libre de compromisos sentimentales.

Thibault De Montalembert

El histrión que personificó a Stephane Nelson en esta segunda entrega vive enamorado de su esposa, la también actriz Hélène Babu, con quien contrajo nupcias en el año 2014.

Jack Barton

El artista tras David no comparte casi nada sobre su vida en redes sociales y tampoco ha hablado sobre sus relaciones en entrevistas. Por ende, se desconoce si tiene o no un amor en la vida real.

Leila Khan

La estrella tras Sahar estaría soltera, pero acaba de hacer su entrada al mundo de la actuación en la segunda temporada de Heartstopper. Por lo tanto, es poco lo que se sabe sobre ella por ahora.

Nima Taleghani

El actor de teatro que encarna al maestro Farouk no comparte detalles de su vida detrás de los escenarios en redes sociales ni tampoco declara al respecto, por lo que se ignora si es o no soltero.