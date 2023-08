La gran amistad que unió a Shakira y Gustavo Cerati: la cantante le dedicó ‘Sale el Sol’

A comienzos del tercer milenio, Shakira y Gustavo Cerati comenzaron una sólida amistad dentro de la industria musical latinoamericana que estuvo llena de admiración y respeto de ambas partes.

La colombiana es admiradora de Soda Stereo desde siempre, por lo que el vocalista de la banda influyó mucho en ella desde temprana edad sin imaginar que más adelante serían amigos y colegas.

Te puede interesar: Así se veía Shakira en la primera y única telenovela que protagonizó

La historia de amistad entre Shakira y Gustavo Cerati

Las vidas de Shakira y Gustavo Cerati se cruzaron en 2005. Los cantantes se conocieron cuando trabajaron juntos en las producciones de la cantante Fijación Oral Vol. 1 y Oral Fixation Vol. 2.

Durante su colaboración en este proyecto que ayudó a consagrar a la barranquillera, los artistas entablaron una hermosa amistad además de una relación laboral que se extendió durante años.

En 2007, por ejemplo, Shakira invitó a Cerati a su presentación en el concierto Live Earth en Alemania para interpretar el tema Día especial, una de las canciones que crearon juntos.

“Quiero presentarles a un gran amigo mío y artista asombroso, el líder de una de mis bandas favoritas en el mundo entero, Soda Stereo: Gustavo Cerati”, manifestó para presentarlo.

Un año después, los compositores cantaron nuevamente juntos, pero la canción En la ciudad de la furia en un evento de la fundación ALAS en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Por otro lado, siempre que hablaron sobre el otro en público, se deshacían en halagos y mostraban cercanía. “Lo pasé tan bien con él, a veces nos juntábamos a hablar a solas”, contó Shak a Clarín.

“Era una persona que confiaba mucho en mí. Creo que me consideraba su amiga. La nuestra no era solamente una relación profesional. Creo que fue testigo de cuán obsesiva soy”, agregó.

Mientras, el cantautor argentino dijo en una ocasión: “Trabajar con Shakira me desarrolló una parte que yo considero importante, más allá de los resultados artísticos…, desarrollé mucho más la humildad”.

“Me sirvió para aprender mucho y en todo momento estuve en esa tesitura. No lo hice impostado, sino que me pareció que yo tenía que abrirme a escuchar otras situaciones”, agregó.

“(Observar) cómo se manejan otras personas en esto, sobre todo en el caso de ella, me producía una especie de fascinación en cuanto a cómo llevaba adelante lo suyo”, afirmó.

Sale el sol, el último proyecto que unió a Shakira y Cerati

En 2010, Shakira dejó ver sus estrechos lazos con Cerati y la profunda admiración que tenía hacia él durante una entrevista para promocionar el último álbum en el que trabajaron juntos: Sale el sol.

“Gustavo Cerati ha sido una gran influencia en mi vida. Es un artista que para mí es el más grande de los artistas… No hay nadie como él ni lo habrá”, dijo. “Ha sido importante su amistad”.

“Él tocó la guitarra en Mariposas, escribimos Tu boca juntos en Punta del Este. Ahí tengo un granero y hacíamos improvisaciones; yo tocaba la batería y él tocaba la guitarra, así surgió la canción y es una de mis favoritas porque es muy rockera”, contó sobre su proceso de composición conjunto.

“En Bahamas hicimos Devoción y aunque Sale el sol no es una canción que escribí con él, sí se nota mucho su influencia sobre mí, se nota que soy ceratiana”, agregó la mamá de Milan y Sasha.

Sale el sol sería precisamente la canción que Shakira dedicaría al músico argentino luego de que sufriera un accidente cerebrovascular el 15 de mayo de 2010 y cayera en coma poco después.

Durante su presentación en el Festival Rock in Rio Madrid II en junio de 2010, la famosa decidió enviarle un mensaje a través de esta canción dejando claro sus esperanzas de volverlo a ver.

“Esta es una canción de mi nuevo álbum, es la primera que la cantó oficialmente y va para todos los que alguna vez pasamos un momento difícil”, comenzó a manifestar en el escenario.

“No importa qué tan mal se vean las cosas, hay luz al final del camino. Esta canción quiero dedicársela a mi gran amigo Gustavo Cerati. Gustavo, después de la tormenta, sale el sol”, expresó.

“Gustavo se reía de mis cosas”

Desgraciadamente, luego de cuatro años en coma, la leyenda de la música falleció el 4 de septiembre de 2014. Tras su muerte a los 55 años, Shakira envió una carta a la mamá de su ídolo.

“La esperanza lo es todo. Entiendo el dolor y la frustración. Entiendo ahora que soy madre lo que puede estar pasando, quizás más de lo que podría haber sentido antes de que naciera Milan”, redactó según reprodujo el diario Clarín en 2014.

“Le envío muchos ánimos y mucha fuerza desde aquí. ¿Sabe? Pienso mucho en Gustavo. Me da rabia que le haya pasado todo lo que le ha pasado. Me gustaría volver a verlo, volver a hablarle, que me escuchase, volver a reírme con él. Gustavo sabía escuchar”, agregó.

“Me hacía reír. Se reía de mis cosas. De la gente que se ha atrevido a hacer rock en español, él fue el más mágico. Es un despliegue de talento único, uno de los más grandes letristas hispanos. Con él aprendí. He sido siempre y siempre seré una fan de Gustavo Cerati. Repito: La esperanza lo es todo”, concluyó.