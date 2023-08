“No vale la pena votar”, fans de LCDLF se decepcionan luego que ‘Team Infierno’ acordó repartir el premio

A pocos días de terminar La Casa de los Famosos México los fans están votando por sus favoritos, y dos de ellos son Wendy Guevara y Nicola Porcella.

Sin embargo, muchos de los fans se han mostrado decepcionados por algo sucedido en la casa en las últimas horas, luego que el “team infierno” llegara a un acuerdo.

Team Infierno acordó repartirse el premio de La Casa de los Famosos y los fans se decepcionan

La noche de este jueves Poncho de Nigris y Sergio Mayer comenzaron a hablar sobre llegar a un acuerdo y convencieron a Nicola, Emilio y Wendy Guevara de repartir el premio.

Los 5 participantes acordaron que el que quede en el quinto lugar se llevará un viaje a Italia, y quien gane repartirá los 4 millones entre los demás participantes en partes iguales, es decir, un millón para cada uno.

Sergio Mayer dijo “Llegamos juntos, ganamos juntos, es lo correcto, no la hemos pasado pedereando que yo no estoy aquí por el dinero, ok no estamos por el dinero, que cada quien haga con su millón lo que quiera (…) El público lo va a agradecer”.

Y luego Poncho de Nigris terminó con “nos comprometemos a que el quinto lugar se va a Italia con el viaje y los otros 4 millones se reparten uno cada quien entre los 4″, y todos unieron sus manos, dejando ver que todos están de acuerdo.

Sin embargo, esto no ha sido del agrado de los fans, pues se muestran decepcionados y aseguran que así no vale la pena votar, además que culpan a Sergio y Poncho de ser los creadores de este trato que “solo los beneficia a ellos”.

“Así ya no vale la pena votar, que decepción”, “que ridiculez esta, no el público no lo va a agradecer, el público no está nada de acuerdo con esto”, “claro como Sergio y Poncho saben que no van a ganar tienen que armar este pedo, no entiendo como los otros aceptaron”, “Obvio idea de Poncho. Solo para que no se vea como un perdedor. Entonces les vale la decisión del público”, y “No es justo los acorralaron hasta que aceptaron Wendy, Nicola y Emilio”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Los fans siguen pidiendo a través de las redes que al final quien gane no cumpla la palabra de este trato, pues es completamente injusto y piden a “la jefa” que les reclame y no permita que esto se de.