Fans de Wendy Guevara alertan “fraude” en la final de LCDLM: aseguran que esto están haciendo para que no gane

Este domingo 13 de agosto será la gran fina de La Casa de los Famosos México , y muchos ya apuestan por sus favoritos, entre ellos Wendy Guevara y Nicola Porcella.

En este programa manda el público, y es él quien votando, elegirá al gran ganador, y durante cada día de la semana hay un tiempo en el que puedes votar por tu favorito.

Sin embargo, los fans de Wendy Guevara han reportado en las últimas horas que está ocurriendo un problema, y alertan de un presunto fraude.

Fans de Wendy Guevara reportan que no pueden votar por ella en La Casa de los Famosos

A través de las redes sociales los fans de Wendy Guevara han reportado que en las últimas horas la página no les ha permitido registrar su voto por ella en La Casa de los Famosos.

Por esta razón alertan de un presunto “fraude” en las votaciones, ya que si no se puede votar por ella, no quedará ni en el segundo lugar, sabiendo que muchos desean verla ganar.

Ayer no podía votar por Wendy y pensé que era error de la app, hoy me encuentro este video y veo que están haciendo lo mismo con otras personas.#LaCasaDeLosFamosoMx #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/a0tZEXbsiP — LA JOSE ✨ (@lajose) August 9, 2023

De hecho, una usuaria compartió el momento en el que trató de votar por Wendy, pero la página cambió su voto para Sergio Mayer, otro de los participantes, algo que no es normal.

“No puedo votar por Wendy, me sale el voto para Sergio”, “a mí me pasó lo mismo, eso quieren hacer fraude y no lo podemos permitir”, “OMG que tramposos son, saben que la ganadora es Wendy y no quieren que gane”, “dejen votar por Wendy, hay que alertar de este fraude”, y “no dejemos que se lleve a cabo el plan y el fraude, nuestra Wendy debe ser la ganadora”, fueron algunos de los comentarios de los fans que no podían votar.