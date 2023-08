Kylie Jenner celebra sus 26 como una Bratz y siendo una de las mujeres más exitosas de su generación

En 2019 la revista Forbes la nombró la multimillonaria más joven del mundo, se trata de Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian Jenner, quien a sus 26 años ha logrado formar todo un imperio del maquillaje con su marca Kylie Cosmetics.

La modelo y empresaria norteamericana saltó a la fama tras formar parte de la serie ‘Keeping Up with the Kardashians’, la cual protagonizó con sus hermanas y madres, Kris Jenner y Caitlyn Jenner.

Este jueves 10 de agosto cumple 26 años, tiene dos hijos: Stormi Webster de 5 años y Aire Webster de 18 meses, con quien fue su pareja desde 2017 Travis Scott.

Kylie Jenner celebra sus 26 años como una Bratz Kylie Jenner tiene una empresa de cosméticos (Instagram: @kyliejenner)

Su obsesión el lapiz labial a los 15 la hizo crea el imperio

La fortuna de Jenner proviene de Kylie Cosmetics, la compañía de maquillaje que maneja principalmente desde su iPhone, con la ayuda de su madre Kris.

Según la revista Forbes, la compañía de cosméticos, que es 100% propiedad de Jenner, tiene ganancias que sobrepasan los $ 360 millones en ventas.

La mayoría de las ventas de Kylie Cosmetics, la cual fundó en 2014, provienen directamente de las cuentas de redes sociales de Jenner.

Ella tiene 398, 2 millones de seguidores en Instagram y el promedio de nuevo seguidores, según el portal Hype Auditor, es de más de 753 mil en las últimas semanas. En Twitter tiene 390 millones de internautas que la siguen.

El primer producto exitoso de su empresa fue el Kylie Lip Kit, un lápiz labial líquido mate. Posteriormente lanzó una nueva marca llamada Kylie Skin que incrementó su fortuna.

“Desde que tenía probablemente 15 años, he estado obsesionada con el lápiz labial. Nunca pude encontrar un delineador de labios y un lápiz labial que fueran la combinación perfecta. Entonces ahí es donde pensé en la idea de que quería crear mi propio producto”, dijo Jenner en entrevista a Forbes.

Una colección de muñecas Bratz

Con ese promedio, esta joven es representante de marcas exclusivas en el mundo y recientemente logró la colaboración con la marca de muñecas Bratz.

La empresa de muñecas, aprovechando el éxito de la película Barbie, lanzó una colección de Bratz x Kylie Jenner, con lo que la modelo y empresaria se convirtió en la primera celebridad en contar con una colección en su nombre.

Según el portal Terra, la colección cuenta con seis muñecas que visten 6 looks icónicos de Kylie Jenner, entre los que se encuentran dos looks que utilizó para la Met Gala en distintos años, así como el look que utilizó para asistir a la inauguración del Museo Thierry Mugler, entre otros.