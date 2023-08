Mon Laferte confesó su “amor” por Luis Miguel, pero la tunden por ser fanática de un padre ausente

En medio de la polémica que ha generado el regreso de Luis Miguel a los escenarios, pues su apariencia hace sospechar a muchos de que se trata de un imitador, este martes 8 de agosto, la cantante chilena Mon Laferte avivó comentarios despectivos hacia el artista y le llovieron las críticas cuando confesó ser una fan acérrima de él.

Son 70 fechas que “Luismi” tiene pautadas en Argentina, Chile, México y Estados Unidos como parte de su tour, pero pese a que es fiel seguidora, Mon no logró obtener una entrada para ver a su ídolo, por lo que recurrió a las redes sociales para pedirle ayuda a sus propios fanáticos. Sin embargo, no salió como lo esperaba, la tundieron por admirar a un hombre “con pocos valores”.

“Estoy enamorada de Luis Miguel, necesito verlo en concierto, por favor alguien ayúdeme”, escribió en su cuenta, y de inmediato le llovieron decenas de mensajes tanto de humor como de crítica.

Tuit de Mon Laferte Mon Laferte se confesó enamorada Luis Miguel. (Twitter @monlaferte)

”Ojo que posiblemente el Luis Miguel del que estés enamorada, no sea el verdadero Luis Miguel”, ”Mon… Luis Miguel abandonó a todos los hijos que tuvo y no les da pensión. No lo ames plis”, y ”Mon se dice feminista no puede dejar pasar ese detalle solo por ser Luis Miguel. Ella tiene todos los medios para comprar su boleto y le pide a la gente que le ayude”.

La intérprete de “Amárrame” es una de las artistas chilenas que más ha apoyado el movimiento feminista, pues se ha declarado a favor del aborto y en contra del patriarcado, es por esto que la crítica de su enamoramiento del “Sol de México”, ya que él ha librado un batalla judicial con Aracely Arámbula, porque no le pagaba la manutención a sus dos hijos. También se desentendió de su hija mayor, Michelle Salas.

Ante el aluvión de mensajes, la artista optó por borrar el mensaje de Twitter. Se desconoce que si la cantante por fin consiguió alguien que la ayudara a cumplir su sueño o esperará a una nueva gira para comprar los boletos.

Por ahora, Luis Miguel sigue cumpliendo con su gira por Argentina, en donde tenía 10 conciertos, de los cuales ya ha cumplido con cinco de estas, mientras el debate si es o no él sigue más vivo que nunca. Ante esto, Hugo Lescano, consultor externo de la OEA en Comunicación No Verbal y Negociación, afirmó que quien ofrece los conciertos en 100% Luis Miguel.

“Un buen simulador puede engañar a su propio cerebro por 2 minutos con gran eficacia, por 3 minutos con cierta dificultad y más allá de los 4 minutos con una gama de errores que dejaría al descubierto la mentira. Comparando los videos de la trayectoria de @luismiguel queda claro que se trata del mismo código basal. O sea sus mismos códigos en todos los recitales”, explicó el experto.