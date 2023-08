El hijo de Mariana Levy arremete contra el novio de Ana Bárbara: “Tenía encarcelado a mi hermano”

Nuevamente el hijo de Mariana Levy, José Emilio Levy, arremete contra su familia. Esta vez le tocó el turno a Ángel Muñoz, el prometido de Ana Bárbara, la mujer que lo acogió como su hijo cuando su madre falleció.

El joven de 19 años en una entrevista para el programa La Mesa Caliente, acusó al novio de la cantante de supuestas actitudes hacia José María Fernández Ugalde ‘Chema’, el único hijo que la cantautora tuvo mientras estuvo casada con José María Fernández ‘El Pirru’.

El nieto de Talina Fernández explicó que Muñoz tenía en un supuesto ‘encierro’ a su medio hermano ‘Chema’, de 16. “No me gustó cómo trataba (el novio de Ana Bárbara) a mi hermano José María y yo me fui alejando de él”.

José Emilio y Paula son hijos de “El Pirru”, quien se casó con Ana Bárbara al poco tiempo de fallecer la hija de Talina Fernández. Con la cantautora procreó a José María.

¿Defendiendo a su hermano?

El joven aseguró que había tenido buenas relaciones con el prometido de su madrastra. “bastante tiempo”, pero con el tiempo las cosas cambiaron. “Todo fue un cambio repentino”.

“Era como un encarcelado (el que vivía) mi hermano José María: no podía tener teléfono, no salía de fiesta, no salía con amigos”, precisó José Emilio, reseñó Univisión.

Tras esta situación, aseguró el nieto de Talina, supuestamente ‘Chema’ habría decidido irse a vivir con ‘El Pirru’ en México. “Yo supongo que a lo mejor se sintió encerrado ahí”, dijo.

“En su momento le voy a hablar y le voy a decir mi parecer de las cosas porque a lo mejor se puede decir que ella está cegada por el amor y que un hijo te marque y te diga ‘oye, esto no me pareció’ a lo mejor podría llegar a abrirle los ojos”, aseguró.

Ana Bárbara y Muñoz viven actualmente en Los Ángeles, Estados Unidos, y asegura José Emilio que ama profundamente a la cantautora y la considera su madre. “Es alguien a quien siempre voy a amar y siempre voy a respetar y apoyar en las decisiones que ella tome”.

Esta no es la primera vez que José Emilio arremete contra miembros de su familia, en mayo lo hizo contra su hermana mayor, María Levy, a quien acusó de impedir que él y su hermana Paula puedan cobrar la herencia de su madre.