“El público no acepta que los artistas también envejecen”: Fans defienden a ‘Luismi’ de las críticas

“No es él, es su doble”, es una de las tantas frase que se repiten a diario desde el pasado 3 de agosto cuando el cantante Luis Miguel subió por primera vez en cinco años a un escenario y comenzar su gira por Argentina, México, Estados Unidos y Chile. Pese a que la voz del artista de 53 años sigue tan potente como en sus inicios, su apariencia es la que se ha robado la atención.

Muchos se han atrevido a afirmar que el cantante está utilizando dobles para hacer sus presentaciones en Argentina, donde inició el tour. El intérprete de “La Bikina” ha perdido mucho peso tras someterse a un régimen alimenticio estricto. El primero que sembró la duda sobre el uso de un imitador fue el periodista argentino Luis Ventura, que conduce el programa de América Tv, Secretos Verdaderos.

“El día del estreno no era él, no era él. (...) Es mucho más chiquito de hombros”, recalcó el comunicador social. Este lunes 7 de agosto, el cirujano Cristian Pérez Latorre, quien supuestamente le practicó varios retoques estéticos al “Sol de México”, dudó de que quien se está presentando sea el verdadero.

Para el el programa Chisme No Like manifestó: “Es un cambio muy notorio. Lo que llama la atención también, es que él cuando sale a sus shows saluda a su público y esta vez no lo hizo. No habla, hay varias cosas que, bueno, o cambió mucho la actitud o que por bajo contrato de esta empresa le ha exigido cumplir ciertas reglas”.

“¡No le perdonan que envejezca! Aunque su talento es atemporal”

Por supuesto que los fanáticos del cantante han salido todos estos días a defenderlo, pues alegan que no se puede estar opinando sobre los cuerpos ajenos, mientras no se toma el verdadero valor del cantante, que es su voz. Sostienen que entre la vejez y el bajar de peso es ilógico que no se note un cambio drástico en él.

“Un de casi 60 años quieren que se vean como hace 20 años atrás”, “¡Se llama envejecer!🙄 ya déjense de tonterías, ¡qué horror! ¿Y el doble también canta igualito?”, “Es Luis Miguel, esforzándose por estar bien con sí mismo, con un mejor cuerpo y, aún así, es juzgado”, “En realidad que triste que resalten el rostro y no su voz”, “¡No le perdonan que envejezca! Aunque su talento es atemporal”, y “Critican a los famosos por no aceptar su edad, pero nadie habla del público que no aceptan que sus ídolos envejecen”, así defendieron al artista con 43 años de trayectoria.

Incluso, algunos atacaron al cirujano por contar cuáles fueron los retoques que le hizo a “Luismi”: “¿Y qué tipo de cirujano es este? que sale a hablar públicamente sobre sus pacientes. ¿Dónde está su ética? ¿Dónde quedó la confidencialidad?”, recalcaron.

Por su parte, Hugo Lescano, consultor externo de la OEA en Comunicación No Verbal y Negociación, aseveró en su cuenta en Instagram que está 100% seguro de que es Luis Miguel quien sube al escenario y explica sus razones tras analizar su lenguaje corporal.

“Un buen simulador puede engañar a su propio cerebro por 2 minutos con gran eficacia, por 3 minutos con cierta dificultad y más allá de los 4 minutos con una gama de errores que dejaría al descubierto la mentira. Comparando los videos de la trayectoria de @luismiguel queda claro que se trata del mismo código basal. O sea sus mismos códigos en todos los recitales”, explicó.