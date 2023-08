“No se parece”, tras primer concierto en Argentina resurge vieja teoría del “falso” Luis Miguel por cómo luce

Luis Miguel comenzó su Tour 2023 la noche de este jueves 3 de agosto en Argentina y emocionó a sus fans con su espectacular show.

Temas como La Bikina, y Será que no me amas, fueron algunos de los temas que el “Sol de México” interpretó en su gran regreso que comenzó en Buenos Aires.

Aunque muchos alabaron su gran talento, que, aunque pasen los años sigue encantando a miles, muchos cuestionaron que fuera el verdadero Luis Miguel debido a su físico.

Reviven teoría del “falso” Luis Miguel por su apariencia en su concierto en Argentina

Luis Miguel apareció tan elegante como siempre en el concierto, llevando un traje sastre negro, con camisa blanca y corbata negra.

Sin embargo, sorprendió lo delgado que luce y muchos resaltaron que lucía “muy viejo y arrugado” a sus 53 años, destacando que no parecía él.

Con esto comenzaron a revivir la vieja y loca teoría del Luis Miguel “falso o doble” que surgió hace años en las redes.

Y es que en ese entonces aseguraban que el cantante había muerto y el que se veía en el escenario y en público era un doble, uno falso que lo suplantaba.

Ahora que aseguran que no parece él, y parece otro, han revivido esa loca teoría, asegurando que el que apareció en el show de este jueves no es el cantante sino un doble.

“¿Es inteligencia artificial o por qué se ve así?”, “No lo sé Rick, parece falso! 😮” ,”canta igual pero no se parece, puede ser playback”, “que se me hace que nos están engañando y este es un doble”, “Que raro se ve. No solo se ve como un Sr. De 80 años sino que no se ve nada de el, de su esencia. Nada de nada”, “no se parece, este es otro Luis Miguel, es un falso”, y “no es normal que se vea tan falso, no es él definitivamente”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes.

Sin embargo, otros salieron en su defensa y aseguraron que todos envejecemos y es normal que luzca así a sus 53 además que su voz es difícil de imitar e igualar.