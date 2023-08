Luis Miguel “preocupa” en su regreso pero no olvidemos: de los cuerpos ajenos no se opina

Luis Miguel está regresando a los escenarios para reclamar su lugar en la cima como uno de los grandes intérpretes de música en español en el mundo. Si bien terminó siendo muy criticado por su falta de compromiso en su última gira ‘México por siempre’ entre 2018 y 2019, con la apertura de su gira 2023 en Argentina dejó claro que está en su mejor momento.

El cantante optó por desaparecer el ojo público un largo tiempo pero desde hace unos meses, reapareció “mejor que nunca”, muy enamorado de su novia Paloma Cuevas y con una imagen renovada.

La gira llegará a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y otros estados de la República Mexicana como Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Puebla, Oaxaca y Veracruz. También pisará territorio estadounidense en ciudades como Las Vegas, Anaheim, San Diego, Los Ángeles, Ontario, Phoenix, Palm Springs, Chicago, Indianapolis, Nueva York, Miami, entre otras. Tras la primera tanda de conciertos en Buenos Aires, Argentina, partirá hacia Santiago de Chile.

Luis Miguel ya está en Argentina para iniciar su gira mundial: “Llegó muy bien acompañado” El Sol de México presentará 10 shows en el Movistar Arena de Buenos Aires ( Ethan Miller /Foto: Getty Images)

Aspecto de Luis Miguel sorprende en el arranque de su gira

Las primeras imágenes de ‘El Sol’ en concierto han causado furor entre sus seguidores. Aunque fue bien recibido por el público argentino, en redes sociales no ha dejado de ser criticado por su aspecto.

De acuerdo con los reportes, el primer concierto de la gira vendió más de 110 mil boletos solo en Argentina, en donde interpretó temas como ‘La incondicional’, ‘Será que no me amas’, ‘Palabra de honor’, ‘La chica del bikini azul’ y por supuesto, las rancheras como ‘La Bikina’, acompañado de Mariachi. Luis Miguel además “cantó” con Michael Jackson el cover de “Smile” que grabó en 1995.

El intérprete demostró su gran entusiasmo y poderosa voz, además de que derrochó energía sobre el escenario pero no pasó desapercibido que bajó drásticamente de peso.

Luis Miguel Así fue el primer concierto de Luis Miguel en Argentina/ @luismiconic (TikTok @luismiconic)

“Se pasó con la dieta pónangle unas bedoyectas”; “Échenle un pan a Luis MI que se nos va a desmayar como niño sin desayunar”; “Tendrá problemas de tiroides???”; “Va por el camino de Alejandro Fernández y Marc Anthony. Fíjense en los movimientos de la mandíbula”; “Es Luis Miguel con hambre y con 7 cirugías plásticas en la cara más”.

De los cuerpos ajenos no se opina: tuiteros defienden a Luis Miguel

Internautas han salido en su defensa, recordandonos que no tenemos que opinar de los cuerpos ajenos y mucho menos burlarnos. Además han señalado que la sociedad nunca estará satisfecha con la imagen de una persona pues siempre se le exigirá y cuestionará “por no cumplir con los estándares”.

Luis Miguel El cantante enamoró a los argentinos / @milenamedinna (TikTok @milenamedinna)

“Si se ve subido de peso, que baje, si adelgaza no está bien, pónganse a opinar del cuerpo de sus mamás mejor la verdad”; “El punto es que canta como ningun otro artista. Sea gordo,flaco, joven, viejo es un deleite verlo tan bien y contento”; “y si dejamos de comentar sobre los cuerpos de los demás?”; “Qué de mal gusto andar criticando a Luis Miguel es obvio que ya no va a ser el mismo que están acostumbrados a ver hace 20 años”; “Se burlan de que Luis Miguel está gordo, adelgaza, se burlan de que Luis Miguel está muy flaco. Se quejan de que no se permite envejecer, envejece y se quejan de que ese no es Luis Miguel, que está viejo”; “Les vengo a recordar que el tiempo pasa para todos y cambiamos fisicamente. No se juzgan los cuerpos ajenos”, se lee.

Asimismo, reconocieron que no sólo está esforzándose en mejorar su aspecto sino que además, ha mejorado su técnica vocal. “Luis Miguel mejoró su técnica como cantante de gran talento y se re nota que entrena que sigue estudiando porque es increíble el rango vocal más el impulso del cuerpo”; “Pero se nota que se ha preparado para este gran regreso. Enhorabuena”.