¿Sergio Mayer eres tú? confunden a Luis Miguel con el ex Garibaldi tras arrancar su gira

La última gira de Luis Miguel fue ‘México por siempre’ entre 2018 y 2019. En aquel entonces su gran regreso estuvo marcado por el éxito de su serie autobiógrafica en Netflix y sorprendió a todos con su potente voz en vivo, además de demostrar un gran profesionalismo. Esto fue al menos al inicio de la gira pues conforme pasaron las fechas, ‘El Sol’ fue muy criticado por subir al escenario de malas, en mal estado o por dejar todo a cargo de sus músicos, además de que en varias ocasiones hizo desplantes contra su equipo técnico.

Tras el cierre de la gira, el cantante volvió a desaparecer pero desde hace unos meses, reapareció “mejor que nunca”, muy enamorado de su novia Paloma Cuevas. Fue así como Luis Miguel anunció que arrancaría una nueva gira que no sólo incluirá la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey sino otros estados como Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Puebla, Oaxaca y Veracruz.

También pisará territorio estadounidense en ciudades como Las Vegas, Anaheim, San Diego, Los Ángeles, Ontario, Phoenix, Palm Springs, Chicago, Indianapolis, Nueva York, Miami, entre otras.

La gira comenzó este 03 de agosto en Buenos Aires, Argentina y después partirá hacia Santiago de Chile.

Luis Miguel arranca gira con nueva imagen

Luis Miguel El cantante enamoró a los argentinos / @milenamedinna (TikTok @milenamedinna)

Luis Miguel, ha vuelto oficialmente a los escenarios y las primeras imágenes de su regreso han causado furor entre sus seguidores. El primer concierto tuvo lugar en la Movistar Arena de Argentina, donde el cantante fue muy bien recibido por el público argentino.

De acuerdo con los reportes, el primer concierto de la gira vendió más de 110 mil boletos solo en Argentina, en donde interpretó temas como ‘La incondicional’, ‘Será que no me amas’, ‘Palabra de honor’, ‘La chica del bikini azul’ y por supuesto, las rancheras como ‘La Bikina’, acompañado de Mariachi. Luis Miguel además “cantó” con Michael Jackson el cover de “Smile” que grabó en 1995.

Luis Miguel Así fue el primer concierto de Luis Miguel en Argentina/ @luismiconic (TikTok @luismiconic)

Muchos ya han señalado que está “en su mejor momento” pues no sólo demostró su gran entusiasmo y poderosa voz sino que además luce más delgado y “rejuvenecido”.

Eso sí, en medio de los halagos y felicitaciones por su gran regreso, algunos internautas señalaron que con ese cambio de look “parece Sergio Mayer”, ex Garibaldi y actual participante de La casa de los famosos.

Componen canción a Sergio Mayer tras nominación en ‘La casa de los Famosos’ (ViX+)

“¿Sergio Mayer eres tú?”; “El Luis Miguel Mayer no exis...”; “Por un momento pensé que era Sergio Mayer”; “Vamos team infierno!! ...ay no es Sergio Mayer???”; “Ay pero por qué parece Sergio Mayer??”; “Que se eche la de la bolita que me sube y me baja”, se lee en redes sociales.

Por supuesto los fans salieron a defenderlo no sólo de los que hicieron la comparación sino de los que alegan que se ve “acabado” y viejo”.

“A sus 53 años está guapísimo y con su voz inigualable”; “Ya quisieran muchos verse así a su edad”; “Es obvio que adelgazó y las facciones cambian pero viejo no se ve, al contrario estpa guapísimo”; “El amor le ha hecho bien!!! envidiosos los que lo critican”; “La magia del amoooor q vooooz como la conserva el rey a vuelto no hay duda”; “guapo este hombre así pasen los años como sea está bello”, expresaron.