5 veces que la fama afectó a Eduin Caz y por eso se despide de Grupo Firme: ¿es definitivo?

Eduin Caz está en puertas de una de las etapas más liberadoras de su vida y es que decidió apartarse de los escenarios junto con su agrupación, Grupo Firme.

En sus más recientes declaraciones explicó que se debía a razones meramente personales, pues siente que necesita recuperar el balance emocional perdido producto de la fama.

“Yo siempre tuve una meta, la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida. Perdí muchas cosas que no van a volver y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y, sinceramente, así tenían que ser las cosas, pero creo que necesito regresar a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo”, — Eduin Caz sobre su separación de la música.

El mexicano también aclaró que no iniciará una carrera en solitario y que será algo temporal mientras se recupera. “No es el fin de Grupo Firme, no me voy hacer solista, solo me estoy despidiendo porque (...) me voy a recuperar mi vida”, expresó según Univisión.

Polémicas de Eduin Caz y los efectos de la fama que hoy lo apartan de Grupo Firme

Infidelidades y separación

Eduin Caz con su tercer hijo, Christian (Instagram: @eduincaz)

El efecto más abrupto que tuvo en su vida fue la separación de su esposa, Daisy Anahy, tras varios rumores de infidelidades que habrían cansado a la madre de sus 3 hijos hasta que no pudo confiar más en él. “Voy a ser un buen padre de familia. Me voy a esforzar por ser un mejor padre”, dijo recientemente, dando a entender que el aspecto familiar es el que más le importa ahora.

Problemas con el alcohol

En unas presentaciones de la banda, el vocalista se mostró tan alcoholizado que incluso se mantuvo acostado en el suelo durante varios minutos hasta que parte del equipo de trabajo fue a auxiliarlo, como ocurrió en Guadalajara. También protagonizó caídas y quedarse dormido en tarima.

Luto por su abuela

Eduin Caz está de luto, anuncia que querido familiar murió pic.twitter.com/8JOQTP0bI8 — Lo + viral (@VideosVirales69) May 30, 2023

En otra oportunidad el famoso se quebró en el escenario después que su abuela falleciera mientras él se encontraba de gira. No pudo despedirse y se lo hizo saber a sus fans muy conmovido.

“Justamente ayer en la madrugada falleció mi abuela y me enteré por otras personas porque no me habían dicho por que yo soy muy sentimental, aparte es como mi abuela la que más quiero, entonces estoy triste pero muchísimas gracias por estar aquí, espero se la hayan pasado de lo mejor”. — Eduin Caz.

Se lanzó y lo dejaron caer

La fama también ha llevado a Eduin Caz a experimentar algunos excesos como la vez que se lanzó encima del público y este no respondió, por lo que lo dejaron caer al suelo, convirtiéndose en la burla y memes en redes sociales. Afortunadamente luego se incorporó sin problemas.

Rivalidades con colegas

Igualmente se le ha asociado a algunas disputas con colegas, como Christian Nodal y Erick Aragón, líder de Grupo Codiciado, que tiempo atrás habló sobre el fin de su amistad tras varias colaboraciones.

“Pensamos diferente, yo soy una persona muy directa y si te digo algo que no me parece y tu nomás porque estás en tu momento no te parece nada, pues la verdad no tengo interés. Yo me considero un artista muy ca... porque no cualquier wey ha hecho lo que yo, como yo lo he hecho. No porque estés arriba te voy a hablar”, reveló.