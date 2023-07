Mientras la ex de Eduin Caz posa en bikini junto al cantante, le preguntan si “olvidó los cuernos”

Eduin Caz y su ex, Daisy Anahy, están nuevamente en boca de todos y es que mostraron un feliz reencuentro a propósito del cumpleaños de su hijo mayor, Gerardo.

La expareja ya se había reunido días atrás para celebrar sus logros académicos, así como por el nacimiento del tercer integrante de la familia, Christian, el cual llegó pese a la separación acordada durante el embarazo.

Pero ahora se desplazaron hacia el hotel Holiday Inn, de Cancún, el cual se ha vuelto muy popular por su temática de Nickelodeon y donde los más pequeños de la familia disfrutaron sin parar.

Eduin Caz y Daisy Anahy La familia disfrutó a pleno estos días (@anahydpg/Instagram)

No obstante, la socialité no se salvó de las críticas de los internautas puesto que le recriminaron viajar con su ex, a pesar de las diferencias que han tenido en el pasado, incluyendo las presuntas infidelidades del cantante que generaron desconfianza en ella y que fueron determinantes para la ruptura.

“Yo la cagué mucho en el pasado; pedí disculpas, pedí perdón, pero ella ya no quiso aguantar. Tiene mucho que ver la gente, por ejemplo, el último chisme que salió fue de una conversación muy pendeja”, dijo el artista en una entrevista meses atrás.

Las fotos por las que critican a la ex de Eduin Caz, ¿habrá reconciliación?

“Feliz de festejarle a mi Gerardito su vuelta al sol y cada uno de sus logros, mi niño es tan noble que se merece el mundo entero. Vivo agradecida con Dios por mandarme unos niños tan maravillosos”, comenzó diciendo.

“Eduin Caz nosotros en esta vida ya ganamos y todo lo que hacemos es por ellos y para ellos”, agregó la famosa en la publicación donde compartió los pormenores de sus vacaciones.

Eduin Caz y Daisy Anahy La expareja se reunió en unas vacaciones (@anahydpg/Instagram)

Sin embargo, de inmediato comenzaron a atacarla, preguntando si no recordaba todo lo que ella había pasado por los errores del vocalista de Grupo Firme.

“Ya se le olvidó los cuernos y va por el perdón 1500″, “Por eso es que no las toman en serio”, “¿No era que estaban peleados? Tan poco les dura el enojo por los cuernos”, “Ten un poco de dignidad y no te rebajes así por un viajecito”; fueron parte de las críticas de los internautas.