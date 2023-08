Rosalía presume primer ‘aventura’ sin Rauw y prueba que la soltería puede ser la mejor etapa

El fin de la relación de Rosalía y Rauw Alejandro sacudió al mundo en medio de la fiebre de rupturas de famosos y aunque algunos han hecho sus teorías respecto a que no han terminado del todo y que se trata de una campaña de marketing, los cantantes están ahora tomando caminos separados.

Rosalía y Rauw habían estado juntos desde hace tres años, comprometiéndose apenas en marzo de este año. La Motomami se había dejado ver muy emocionada al momento de presumir su anillo de compromiso en vísperas del lanzamiento del videoclip ‘Beso’ en el que ambos colaboraron como parte del proyecto RR.

Rosalía y Rauw Alejandro Instagram: @rosalia.vt (Instagram: @rosalia.vt)

“Los hombres que tenía a mi alrededor eran emotionally unavailable (no disponibles emocionalmente). Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía qué intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”, dijo Rosalía a Raúl en una conversación con el streamer Ibai.

¿Qué dijo Rosalía sobre su ruptura con Rauw Alejandro?

Tras días de especulaciones, Rosalía publicó un mensaje en sus redes sociales confirmando la ruptura y defendiendo a su ex de los rumores de infidelidad.

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas. Nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, se lee.

Rosalía confirma su separación de Rauw Alejandro. / Foto: Instagram

Por su parte, Rauw publicó:

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”.

Además, el reguetonero aprovechó para callar a quienes lo acusan de haber traicionado a la Motomami. “Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas (...) Por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Rauw Alejandro Instagram: @rauwalejandro (Instagram: @rauwalejandro)

Rosalía reaparece y deja ver que la soltería puede ser la mejor etapa

Si bien Rosalía ha optado por ser muy discreta con su nueva vida lejos de Raúl, en redes sociales ha circulado una fotorafía en la que aparece muy sonriente con dos fans. Superar una ruptura no es fácil pero Rosalía nos recuerda que no significa dejar de ser feliz.

Internautas han comentado que “se ve recuperada” y que se agradece que siempre tenga un gesto amable con sus fans.

Rosalía La cantante reapareció junto a sus fans (Twitter)

Viajes y amigos, la mejor medicina

Desde antes que se confirmara la ruptura, Rosalía ya soltera, estaba disfrutando de la vida de la mejor forma: viajando y entre amigos.

Aprovechando que su gira cerraría en Europa, la española no dejó pasar la oportunidad de recorrer los rincones más espectaculares de Italia, Suiza, París y más.

En un video se puede ver un compilado de fotos en las que aparece nadando en el río en Berna, Suiza, además de que organizó un picnic con sus amigos y familia en el que probó comida deliciosa.

Ni infidelidad, ni falta de amor, la verdadera razón de la ruptura

Fue el programa español ‘Socialité’ donde se reveló que uno de los amigos de Rauw Alejandro, habría confesado la verdadera razón de la ruptura.

Aunque pidió mantenerse anónimo, defendió que no se trató de una ruptura: “Rauw Alejandro no tiene amantes, es muy formal. Es lo más serio que te puedes echar a la cara, es hasta tímido. De hecho, de haber sido alguien infiel, habría sido ella, él nunca”.

Asimismo aseguró que hubo terceros involucrados pero no en el sentido de amantes sino que el equipo de Rosalía los obligó a terminar. “El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw Alejandro, sentían que la estaba ‘bajando de nivel’, que no estaba a su altura”, y añadió: “Ellos la quieren llevar a Hollywood, quieren darle un giro a su carrera, la ven como una gran estrella y sienten que él es poca cosa”.